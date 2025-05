Die Sieger der „10 Meilen des Teroldego“ heißen Jbari und Christandl

Von: ka

Mezzolombardo – Khalid Jbari und Selina Christandl haben die „10 Meilen des Teroldego“ gewonnen: Am späten Samstagnachmittag war der Bozner Athlet der schnellste auf den 16.093 Metern der Wettkampfstrecke des Teroldego Event 2025, der zweiten Etappe der Top7-Laufserie. Die Vinschger Athletin hat hingegen eine großartige Aufholjagd vollbracht und die Ziellinie in Mezzolombardo deshalb als erste Dame überquert.

Khalid Jbari war von den 320 teilnehmenden Athletinnen und Athleten am schnellsten im Ziel bei den „10 Meilen des Teroldego“, welches von Atletica Rotaliana organisiert und von der Gemeinde Mezzolombardo unterstützt wurde und sowohl von der FIDAL als auch von der CSI genehmigt wurde. Der 36-Jährige vom Athletic Club 96 Alperia feierte dabei einen Start-Ziel-Sieg. So war es eine Art Titelverteidigung, denn Jbari hat 2024 auch den Teroldego Half Marathon gewonnen. Mit der Siegerzeit von 53.41,3 Minuten absolvierte der Bozner die 16,093 Kilometer, also zehn Meilen, des neuen Formats in der Piana Rotaliana am schnellsten. „Die neue Strecke, die sehr eben war, hat mir sehr gut gefallen. Das Rennen war sehr schön und nicht einmal so anstrengend. Danke den Organisatoren“, kommentierte Jbari, der vergangene Woche Fünfter bei den Straßen-Italienmeisterschaften auf den 50 Kilometern wurde, im Ziel.

Hinter Jbari reihte sich Markus Ploner ein. Der Athlet des ASV Sterzing Volksbank erreichte das Ziel 1.52 Minuten nach dem Sieger und hatte mehr als eine Minute Vorsprung auf seine Verfolger. Den dritten Platz sicherte sich Gabriele Guerri nach einem Zielsprint: Er schaffte es, seinen Verfolger Alex Rodigari auf den letzten Metern abzuhängen. So stieg der Läufer vom US Castel Ivano auf das dritthöchste Treppchen des Podiums mit einer Zeit von 56.57,6 Minuten, während Rodigari von S.S. Tenno Rang vier einholte (57.02,1 Minuten). Fünfter wurde Simone Turrini (ASD Atletica Trento), der auf der Zwischenzeit nach zehn Kilometern noch eine Zehntelsekunde Vorsprung auf Rodigari hatte.

Starke Aufholjagd von Christandl bei den Damen

Selina Christandl war bei den Damen die Autorin einer großen Aufholjagd auf der Strecke in der Region des Teroldego durch Apfelwiesen und Weinberge, entlang des Flusses Noce und auf den Straßen von Mezzolombardo. Die Athletin aus dem Vinschgau war nach der Zwischenzeit auf den ersten acht Kilometern noch Dritte, hat in der Folge aber Elisa Sartori überholt und sich an die Fersen von Andreea Lucaci gesetzt. Bis zu den letzten hundert Metern war sie noch hinter Lucaci, mit einem entfesselten Zielsprint überholte sie diese aber und gewann so mit einer Zeit von 1:07.15,6 Stunden. „Ich bin etwas langsam gestartet. Auf dem vierten Kilometer habe ich dann begonnen zu beschleunigen, auf dem achten Kilometer habe ich die bis dahin Zweite überholt. Dann habe ich gemerkt, dass mein Puls noch recht niedrig war und habe noch einmal den Rhythmus erhöht. Am Ende ist es gut gegangen und ich bin sehr zufrieden“, freute sich die Siegerin im Ziel.

Die Boznerin Andreea Lucaci wurde dadurch Zweite mit einem Mini-Rückstand von 2,8 Sekunden auf Christandl. Elisa Sartori (Atletica Valle di Cembra e Lavis) erreichte die Ziellinie als Dritte, 1.10,5 Minuten hinter der Siegerin. Annemarie Schöpf (ASV Rennerclub Vinschgau) und Giulia Carlin (Atletica Team Loppio) holten die Plätze vier und fünf. Nach dem Rennen durften sie alle gemeinsam mit den anderen Teilnehmern den Abend mit der Pasta Party und der Siegerehrung gebührend ausklingen lassen.

Zufriedene Veranstalter

Das Event in der Piana Rotaliana war wahrlich ein Fest des Lauffests, an dem zahlreiche Athletinnen und Athleten aller Altersgruppen teilgenommen haben – auch auf der nicht-wettkampforientierten Strecke der „5 Meilen des Teroldego – Memorial Alessandro Tava e Monica Tait“. „Das war wirklich eine schöne Ausgabe, es waren viele motivierte Läufer teilgenommen und auch das Wetter war uns gut gesinnt. Ich nutzte die Gelegenheit, um mich bei all den freiwilligen Helfern, den Institutionen, den Partnern und Sponsoren zu bedanken, die uns dieses Event überhaupt erst ermöglicht haben. Bis zum nächsten Mal“, freute sich der Präsident des organisierenden ASD Atletica Rotaliana, Antonio Bettin.

Die nächste Etappe der Top7-Laufserie ist der Seiser Alm Halbmarathon, welcher am Sonntag, 6. Juli steigt.

10 Meilen des Teroldego – Ergebnisse:

Herren:

1. Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) 53.41,3 Minuten

2. Markus Ploner (ASV Sterzing Volksbank) 55.33,6

3. Gabriele Guerri (US Castel Ivano) 56.57,6

4. Alex Rodigari (S.S. Tenno) 57.02,1

5. Simone Turrini (ASD Atletica Trento) 57.44,6

Damen:

1. Selina Christandl 1:07.15,6 Stunden

2. Andreea Lucaci 1:07.18,4

3. Elisa Sartori (Atletica Valle di Cembra e Lavis) 1:08.26,1

4. Annemarie Schöpf (ASV Rennerclub Vinschgau) 1:12.34,2

5. Giulia Carlini (Atletica Team Loppio) 1:13.49,9

Die nächsten Rennen der Top-7-Laufserie 2025:

Sonntag, 6. Juli 2025: Seiser Alm Halbmarathon (*ausverkauft)

Samstag, 12. Juli 2024: Reschenseelauf

Samstag, 30. August 2025: Südtiroler Erdäpfllauf „Potato Run“

Sonntag, 28. September 2025: Soltn Run

Samstag, 18. Oktober 2025: AgeFactor Run Branzoll und Siegerehrung Top 7 2025