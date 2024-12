Die Slalom-Queens zu Gast im Ahrntal

Queens of Goasleitn/Ski Klub Ahrntal

Von: Ivd

Ahrntal – Es ist angerichtet – für zwei spannende Europacup-Slaloms der Damen in der Skiworld Ahrntal. Die Queens of Goasleitn versprechen auch bei der fünften Auflage am 19. und 20. Dezember wieder sportliche Spitzenleistungen zu zeigen, den Zuschauern im Zielraum, aber auch vor den Bildschirmen im Live-Stream.

Grünes Licht für die Durchführung des Events auf der selektiven Goasleitn-Piste gab die FIS-Schneekontrolle. Auch die finale Starterliste ist mittlerweile komplett mit Läuferinnen aus insgesamt 23 Nationen. Zahlenmäßig am stärksten vertreten sind die italienischen Damen, gefolgt von der Schweiz, Norwegen, Österreich und Frankreich.

Mit dabei sind internationalen Top-Läuferinnen wie die Schweizer Vorjahressiegerin Nicole Good, die Tschechin Martina Dubovska oder die Schwedin Estelle Alphand. Auch die heimischen Südtiroler Nachwuchshoffnungen um Vera Tschurtschenthaler, Vivien Insam, Laura Steinmair und Celina Haller werden sich unerschrocken vom Starthaus direkt in den berüchtigten Steilhang der Goasleitn-Piste schwingen.

Alle Augen werden somit auf die Slalom-Elite gerichtet sein. The Jam’son Duo sind das Highlight beim Weißwurst-Frühschoppen am Freitag um 11.00 Uhr, direkt auf der Rooftop-Terrasse des „Stochas Food & Drinks“ mit bestem Blick auf die Rennpiste. Nach den zwei Rennen werden bei der After-Race Party die erfolgreichen Athletinnen nochmals gebührend gefeiert.

Der erste Durchgang startet jeweils um 09.30 Uhr, die finale Entscheidung fällt dann ab 13.00 Uhr. Die Krönung der Queens of Goasleitn kann auch bequem im Live-Stream auf der Website www.queensofgoasleitn.com mitverfolgt werden.