Die Verteidigung der Rittner Buam SkyAlps nimmt Formen an

Von: mk

Klobenstein – Die Kaderplanungen der Rittner Buam SkyAlps laufen auf Hochtouren weiter. Mit den Bestätigungen der beiden langjährigen Stützen Marco Marzolini und Michael Lang ist die Abwehr auf dem Hochplateau fast komplett. Beide werden für eine weitere Saison auf dem Ritten spielen.

Marco Marzolini kann man fast schon als Rittner bezeichnen. Der 27-Jährige stammt eigentlich aus dem Fassatal und hat bei den HC Fassa Falcons auch seine ersten Eishockeyschritte gemacht. Seit mittlerweile fünf Jahren spielt er aber bei den Rittner Buam SkyAlps und ist auf dem Südtiroler Hochplateau wohnhaft geworden, auch beruflich. In der Kabine ist der 1,76 Meter große und 80 Kilogramm schwere Verteidiger genauso wichtig wie auf dem Eis, wo er mit seiner kompromisslosen Art für kurzen Prozess sorgt. In der vergangenen Double-Saison hat Marzolini 61 Spiele bestritten und 14 Scorerpunkte (3 Tore) beigetragen. Auch in der Saison 2024/25 wird er das im Trikot der Rittner Buam SkyAlps tun.

Michael Lang ist hingegen ein waschechter Rittner. Der 23-Jährige spielt seit klein auf bei seinem Heimatverein und ist in der Abwehr nicht mehr wegzudenken. Mit seinen 1,85 Metern Körpergröße und 93 Kilogramm Körpergewicht sorgt er vor dem Kasten seiner Mannschaft für ordentlich Wasserverdrängung und ist sich für keinen Zweikampf zu schade. Der Linkshänder, der seit der Saison 2018/19 in der Alps-Hockey-League-Mannschaft der Rittner Buam SkyAlps steht, hat zehn Scorerpunkte (drei Tore) in 60 Spielen im vergangenen Jahr beigetragen und stand in der Defensive immer wieder seinen Mann. Auch er nimmt mit seinen Buam nun die Mission Titelverteidigung in Angriff.

Dass beide Abwehrspieler beim Verein einen großen Stellenwert haben, merken die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath schnell an: „Marco (Marzolini, Anm. d. Red.) ist seit einigen Jahren auf dem Ritten und ist ein sehr verlässlicher Verteidiger, der nicht nur mit seinem Einsatz, sondern auch mit seinem großen Trainingsfleiß hervorsticht. Er ist genauso wie Michael (Lang, Anm. d. Red.) hinten nicht mehr wegzudenken. Lang ist ein sehr flexibler Spieler, was ihn noch wertvoller macht. Im vergangenen Jahr hat er in der Abwehr einen großen Schritt nach vorne gemacht, was uns sehr freut.“