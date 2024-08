Die Vorjahressiegerin macht beim Südtirol Drei Zinnen Alpine Run Jagd auf Rekord

Von: mk

Sexten – In einem Monat geht einer der beliebtesten Bergläufe im Alpenraum über die Bühne, wenn am Samstag, 14. September der Startschuss zum 27. Südtirol Drei Zinnen Alpine Run fällt. Fast 700 Athletinnen und Athleten haben sich für das renommierte Event in der Dolomitenregion 3 Zinnen eingechrieben, darunter auch Titelverteidigerin Sara Bottarelli.

Sara Bottarelli hat dem Südtirol Drei Zinnen Alpine Run in den vergangenen Jahren ihren Stempel aufgedrückt. Die 33-Jährige aus Sarezzo in der Provinz Brescia entschied die Ausgaben 2016, 2022 und 2023 für sich. Im vergangenen Jahr ließ die Lombardin mit Agnes Tschurtschenthaler (Sexten) und Anna Lena Hofer (Dorf Tirol) zwei Lokalmatadorinnen hinter sich und verhinderte damit den ersten Sieg einer Südtirolerin seit 2013, als sich die Sarnerin Renate Rungger durchsetzen konnte.

Sollte Bottarelli auch heuer als Erste über die Ziellinie bei der Dreizinnenhütte laufen, dann würde sie eine Bestmarke einstellen. Mit dann vier Siegen würde die „Azzurra“ mit Rekordsiegerin Anna Pichrtova (Tschechien) gleichziehen, die den Berglauf in Sexten zwischen 2001 und 2005 vier Mal gewinnen konnte. Drei Siege stehen aktuell auch den beiden Italienerinnen Mariagrazia Roberti und Antonella Confortola zu Buche. Deren Glanzzeiten liegen allerdings ein paar Jahre zurück.

Sind auch Maestri und Perkmann am Start?

Starke Konkurrenz bekommt Bottarelli dieses Mal aus der Schweiz. Mit Flurina Volken hat sich nämlich eine ehemalige Biathletin der eidgenössischen Nationalmannschaft für den Südtirol Drei Zinnen Alpine Run am Samstag, 14. September angekündigt. Weitere Spitzenathletinnen werden in den kommenden Wochen mit Sicherheit folgen. Bei den Männern hoffen die Veranstalter vom ALV Sextner Dolomiten neuerlich die Berglauf-Stars der italienischen Nationalmannschaft Cesare Maestri und Hannes Perkmann im Bergsteigerdorf begrüßen zu können.

Die Anmeldungen für den beliebten Südtiroler Berglauf laufen nach wie vor auf Hochtouren. Die Nenngebühr beträgt bis zum 31. August 87 Euro. Alle Teilnehmenden erhalten dafür ein reichhaltiges Startpaket mit lokalen, hochwertigen Produkten. Die Finisher dürfen sich zudem über die obligatorische Medaille freuen – samt einzigartiges Foto mit den Drei Zinnen im Hintergrund. Einschreibungen werden auf der offiziellen Webseite des Events unter (https://www.dreizinnenlauf.com/alpine-run-anmeldung/) entgegengenommen.

Am Tag nach dem Erwachsenenlauf findet eine weitere Veranstaltung statt, dieses Mal stehen aber die Nachwuchsathletinnen und -athleten im Mittelpunkt: Beim Mini Drei Zinnen Alpine Run am Sonntag, 15. September werden am Haus Sexten je nach Altersklasse Strecken von 300 Metern für die ganz Kleinen bis 1600 Metern für die Junioren A in Angriff genommen. Es ist jedes Jahr der krönende Abschluss eines einzigartigen Berglauf-Events im Herzen der Dolomitenregion 3 Zinnen.