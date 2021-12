Die Wölfe treffen auf die Dornbirn Bulldogs

Bozen – In der 26. Runde der bet-at-home ICE Hockey League kommt es erstmals in dieser Saison zum Kärtner Derby zwischen dem EC GRAND Immo VSV und dem EC-KAC. Die 339. Auflage dieses Prestige-Duells wird ab 19.10 Uhr live auf PULS24 übertragen. Zudem bestreiten am Freitag die Top-3 der Tabelle jeweils ein Heimspiel, während die seit vier Spielen ungeschlagenen spusu Vienna Capitals erneut vor einem Auswärtsdoppel stehen. In Dornbirn duellieren einander mit den Bulldogs und dem HC Pustertal Wölfe zwei Teams, die aktuell außerhalb der Pre-Playoff-Plätze liegen.

Bereits am Samstag stehen zwei weitere Begegnungen auf dem Programm. Das Duell zwischen den Dornbirn Bulldogs und den spusu Vienna Capitals wurde auf 15.30 Uhr zurückverlegt.

bet-at-home ICE Hockey League | 10.12.2021 | Schedule:

Fr, 10.12.2021, 19.15 Uhr: EC Red Bull Salzburg – HC TESLA Orli Znojmo

Referees: SIEGEL, STERNAT, Nothegger, Seewald.

Der EC Red Bull Salzburg und der HC TESLA Orli Znojmo bestreiten am Freitag ihre dritte Saisonbegegnung gegeneinander – erstmals findet dieses Duell in Salzburg statt. In den bisherigen beiden Spielen konnte jede Mannschaft einen Sieg nach regulärer Spielzeit beanspruchen. Die zweitplatzierten Salzburger, erneut treten sie mit einem vollen Line-Up an, haben eine laufenden Point-Streak zu verteidigen: Seit 5. November (5:1 @ZNO) haben die Bullen in den letzten acht Liga-Spielen immer gepunktet, sechs davon konnten sie gewinnen. Die Bilanz der Tschechen liest sich durchwachsen, vor allem auswärts läuft es für die Mannschaft von Glen Hanlon nicht: Nur zwei der elf Road-Games wurden gewonnen, in den letzten fünf Auswärtsspielen unterlagen sie mit einer Gesamttordifferenz von 7:18. Bei ihren letzten drei Antreten in der Eisarena konnten sie jedoch sieben Punkte erzielen. Znojmo hofft auf seine Powerplay-Stärke, ist aktuell mit einem Mann mehr am Eis das stärkste Team der Liga (27,9 Prozent). Mit aber im Schnitt nur 6,2 Strafminute pro Spiel von Salzburg im aktuellen Saisonverlauf, brauchen die Gäste aber eine entsprechende Effizienz im Überzahlspiel.

Fr, 10.12.2021, 19.15 Uhr: Hydro Fehérvár AV19 – Moser Medical Graz99ers

Referees: HRONSKY, SOOS, Durmis, Voaczi.

Zum zweiten Mal in dieser Spielzeit duellieren einander Hydro Fehérvár AV19 und die Moser Medical Graz99ers. Das erste Saisonspiel gewannen die aktuell Drittplatzierten Ungarn mit 3:1, entschieden die lange torlose Begegnung im Schlussdrittel. Auf heimischem Eis hat Fehérvár die letzten vier Spiele gegen die Steirer, bei denen Ben Blood gesperrt ist, gewonnen. Auch in dieser Spielzeit sind die Magyaren daheim sehr stark, haben in neun von elf Spielen gepunktet, obwohl die Mannschaft rund um Rückkehrer Janos Hari, der am Dienstag gegen Wien nach eineinhalb Monaten Verletzungspause sein Comeback gab, in Unterzahl weiterhin Probleme hat (77,4 Prozent | #10). Graz, das zuletzt vor allem defensiv kompakter agierte, hadert auswärts mit seiner Performance, holte in den letzten zehn Spielen nur sechs Punkte (acht Niederlagen). Mike Zalewski fehlt den Steirern verletzungsbedingt.

Fr, 10.12.2021, 19.15 Uhr: Dornbirn Bulldogs – HC Pustertal Wölfe

Referees: NIKOLIC M., RUETZ, Martin, Sparer.

In Dornbirn treffen einander zwei Teams die aktuell außerhalb der Pre-Playoff-Plätze liegen. Die zuletzt personell dezimierten Dornbirn Bulldogs rangieren an zwölfter Stelle, der HC Pustertal Wölfe auf Rang elf. Das Heimteam unterlag am Dienstag dem HCB Südtirol Alperia mit 3:5, zeigte sich vor allem in Unterzahl (zwei Gegentreffer) verwundbar. Mit einem Mann weniger am Eis war ihre Leistung im Saisonverlauf mit einem Penalty-Killing von 83,3 Prozent dennoch stark. Diesen Faktor braucht es auch gegen die im Powerplay starken „Wölfe“, die jedes vierte PP erfolgreich abschließen und auch zuletzt beim 7:3 über Linz zweimal in Überzahl trafen. Die Südtiroler werden dieses Spiel ohne Tommaso Traversa bestreiten. Der Vertrag wurde im beidseitigen Einvernehmen beendet. Der 31-Jährige wird zukünftig in der Elite Ice Hockey League für die Sheffield Steelers auflaufen.

Fr, 10.12.2021, 19.30 Uhr: EC GRAND Immo VSV – EC-KAC

Referees: PIRAGIC, TRILAR, Hribar, Zgonc.

22 bzw. 24 Spiele lang mussten die Fans des EC GRAND Immo VSV und des EC-KAC auf das erste Kärtner Derby der Saison 21/22 warten. Am Freitag steigt die nun 339. Auflage des Prestige-Duells (142 Siege VSV; 177 Siege KAC; 19 Spiele unentschieden) in der Villacher Stadthalle und wird ab 19.10 Uhr live auf PULS24 übertragen. Auch wenn die beiden Teams am Dienstag jeweils Niederlagen bezogen, liegen sie in der Tabelle nur unweit hinter den Top-6: Villach rangiert mit einem Punkteschnitt von 1,636 an siebenter Stelle, Klagenfurt ist mit 1,625 Achter. Siege gab es für die „Adler“ bislang zwölf, die „Rotjacken“ holten 13 – unterscheiden kann man die Teams anhand ihrer offensiven Produktivität: Während blau-weiß im Schnitt 3,9 Mal pro Begegnung trifft, scort rot-weiß 2,8 Mal. Villach hat daheim in den letzten acht Spielen immer gepunktet. In den letzten acht Derbys in Villach wechselten sich Siege und Niederlagen der beiden Teams jeweils ab – Gesetz der Serie wären die „Adler“, die mit 85,3 Prozent das beste PK der Liga spielen, an der Reihe. Aber der KAC hat von den letzten 23 Konfrontationen 19 gewonnen. Bei Villach muss John Hughes nach seiner Sperre noch auf sein Derby-Comeback warten. Klagenfurt fehlen Paul Postma, Nick Petersen, Dennis Sticha und Samuel Witting. Johannes Bischofberger gibt sein Comeback.

Fr, 10.12.2021, 19.45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – spusu Vienna Capitals

Referees: BERNEKER, NIKOLIC K., Basso, Mantovani.

Die spusu Vienna Capitals starten am Freitag erneut einen Road-Trip, eröffnen diesen – wie schon am 7. Dezember – mit einem Gastspiel in der Palaonda beim HCB Südtirol Alperia und spielen am Samstag (15.30 Uhr) bereits in Dornbirn. Das Aufeinandertreffen in Bozen am letzten Freitag gewannen der Tabellenvierte durch Tore von Niki Hartl und Philippe Lakos mit 2:1. Aktuell halten die Wiener bei vier Siegen am Stück – vor allem auch, weil die Leistung ihres österreichischen Goalie-Gespanns deutlich nach oben zeigt: Sowohl Bernhard Starkbaum (93 Prozent Save-Percentage) als auch David Kickert (91,8 Prozent) bilden ein starken Rückhalt. Im Line-Up der Skater sind die „Caps“ allerdings gezwungen, ihren Kader umzustellen: Brody Sutter (12G|8A), ihr zweitbester Scorer, und Dominic Hackl (5A) fallen die nächsten Wochen aus. Der Einsatz von Neuzugang Matt Bradley steht noch nicht fest. Gegner Bozen ist nach der Heimniederlage gegen Wien doppelt auf die Siegerstraße zurückgekehrt, schlug Dornbirn und Graz. Daniel Ciampini, Bozens jüngster Neuzugang, hat gleich bei seiner Premiere getroffen. Für ihn dürfte erneut Dylan Di Perna nicht im Line-Up stehen.

Fr, 10.12.2021, 19.45 Uhr: HK SZ Olimpija – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

Referees: BULOVEC, GROZNIK, MIklic, Puff.

Auch der HC TIWAG Innsbruck – Die Haie befindet sich am kommenden Wochenende auf Road-Trip und spielt zwei Spiele binnen weniger als 24 Stunden. Vor dem Duell mit dem EC GRAND Immo VSV am Samstag, gastieren die „Haie“ am Freitag beim ICE-Tabellenführer HK SZ Olimpija Ljubljana. Beide bisherigen Saisonduelle mit dem Leader haben die Innsbrucker für sich entschieden, jeweils Rückstände wettgemacht. Der Tabellenfünfte hat am Dienstag gegen Znojmo seinen ersten Sieg nach der Corona-Zwangspause verbucht. Daniel Leavens imponierte mit einem 5-Punkte-Spiel (1G|4A) und traf im zweiten aufeinanderfolgenden Spiel. Ljubljana stellt mit Guillaume Leclerc (10G|22A) weiterhin den besten Scorer der bet-at-home ICE Hockey League. Am Dienstag in Klagenfurt netzte er den Game-Winner zum 3:2-Sieg. Für die „Drachen“ war es bereits der 15. Saisonsieg.

bet-at-home ICE Hockey League | 11.12.2021 | Schedule:

Sa, 11.12.2021, 15.30 Uhr: Dornbirn Bulldogs – spusu Vienna Capitals

Referees: NIKOLIC K., VIRTA, Martin, Pardatscher.

Die Begegnung zwischen den Dornbirn Bulldogs und den spusu Vienna Capitals wurde auf 15.30 Uhr verlegt. In den bisherigen beiden Saisonspielen feierte jeweils das Heimteam einen Shutout-Sieg. Dornbirn hat daheim gegen Wien nur zwei der letzten zehn Spiele gewonnen.

Sa, 11.12.2021, 19.15 Uhr: EC GRAND Immo VSV – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

Referees: SIEGEL, SMETANA, Bärnthaler, Gatol.

Das erste Saisonduell zwischen dem EC GRAND Immo VSV und dem HC TIWAG Innsbruck – Die Haie wurde erst in der Verlängerung entschieden. Die „Haie“ setzten sich nach zweimaliger Aufholjagd mit 3:2 durch.