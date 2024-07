Djokovic nach De-Minaur-Aufgabe im Wimbledon-Halbfinale

De Minaur wurde von einer Verletzung in die Knie gezwungen

Von: APA/Reuters

Novak Djokovic hat am Mittwoch kampflos das Ticket für das Halbfinale beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gelöst. Der 37-jährige Serbe profitierte von einer Aufgabe des auf Position neun eingestuften Australiers Alex de Minaur. Die 25-jährige Nummer neun der Welt musste aufgrund einer Hüftverletzung passen, die er sich bereits am Montag im Achtelfinale des Rasen-Klassikers gegen den Franzosen Arthur Fils zugezogen hatte.