Djokovic nach Musetti-Aufgabe im Melbourne Halbfinale
Djokovic nach Musetti-Aufgabe im Melbourne Halbfinale

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 08:01 Uhr
APA/APA/AFP/WILLIAM WEST
Von: apa

Novak Djokovic hat am Mittwoch von einer Aufgabe seines Gegenübers Lorenzo Musetti profitiert und ist in das Semifinale beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Melbourne eingezogen. Der Serbe lag gegen den als Nummer fünf gesetzten Italiener bereits mit zwei Sätzen in Rückstand, als dieser nach 2:08 Stunden beim 6:4,6:3,1:3 aus seiner Sicht verletzungsbedingt aufgab. Djokovic ist damit seinem Traum, den 25. Grand-Slam-Titel zu holen, einen Schritt nähergekommen.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

