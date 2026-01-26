Pfarrer Peter Kočevar hat italienische Staatsbürgerschaft erworben

Von: mk

Meran – Heute Morgen wurde Peter Kočevar, Pfarrer der Pfarrei Maria Himmelfahrt, offiziell italienischer Staatsbürger. Der Priester legte seinen Eid vor Bürgermeisterin Katharina Zeller ab – in Anwesenheit der Stadträte Stefan Frötscher und Daniele Di Lucrezia sowie von Vertreterinnen und Vertretern der Pfarrgemeinde.

“Der Erwerb der italienischen Staatsbürgerschaft ist ein bedeutender Moment im persönlichen und pastoralen Werdegang von Peter Kočevar und zeugt von der tiefen Verbundenheit, die er im Laufe der Jahre mit unserem Land und der Gemeinde aufgebaut hat“, betonte Bürgermeisterin Katharina Zeller, die sich geehrt fühlte, die Zeremonie persönlich feiern zu dürfen, und dem Pfarrer für sein Engagement, seine Hingabe und seine Begeisterung, mit der er sein Amt ausübt, dankte.

„In seinem pastoralen Dienst hat sich Pfarrer Kočevar nicht nur durch seine spirituelle und menschliche Zuwendung zu den Gläubigen ausgezeichnet, sondern auch durch sein ständiges Engagement für den Dialog, das gegenseitige Verständnis und eine größere Einheit und Harmonie zwischen der italienischsprachigen und der deutschsprachigen Gemeinde, wodurch er konkret zum sozialen und kulturellen Zusammenhalt unserer Gemeinschaf beigetragen hat. Dafür sind wir ihm besonders dankbar“, so Zeller.

Peter Kočevar wurde 1989 in Brežice (Slowenien) geboren, wo er das Gymnasium des Salesianerordens besuchte und anschließend sein Noviziat absolvierte. Danach zog er nach Brixen, trat in das Priesterseminar ein und schloss sein Theologiestudium ab. Nach seiner Diakonweihe am 1. Oktober 2017 absolvierte er sein Diakonjahr im Oberpustertal. Seit 2022 ist er Pfarrer der Pfarrei Maria Himmelfahrt.

Die Gemeindeverwaltung und die Pfarrgemeinde gratulieren dem Pfarrer Peter Kočevar herzlich zu diesem wichtigen Meilenstein und wünschen ihm, dass er seinen pastoralen Dienst mit derselben Offenheit, Dialogbereitschaft und Hingabe fortsetzen möge, die ihn seit jeher auszeichnen.