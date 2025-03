Djokovic verpasst 100. Turniersieg – Mensik-Triumph in Miami

Von: APA/dpa/Reuters/sda

Tennis-Star Novak Djokovic hat seinen 100. Turniersieg auf der ATP-Tour verpasst. Der 37-jährige Ex-Weltranglistenerste verlor am Sonntag im Finale des Masters-1000-Events in Miami nach 2:03 Stunden überraschend gegen den Tschechen Jakub Mensik 6:7(4),6:7(4). Für den erst 19-Jährigen war es der erste Tour-Turniersieg, als Belohnung verbesserte er sich im neuen Ranking um 30 Plätze auf Position 24. Wegen Regens hatte das Match mit mehr als fünf Stunden Verspätung begonnen.

“Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es fühlt sich unglaublich an”, sagte Mensik im Siegerinterview auf dem Platz. “Es ist wahrscheinlich der größte Tag meines Lebens. Ich denke, die Gefühle kommen später.” Vergangenen Oktober hatte er im Viertelfinale von Shanghai noch im Premierenduell mit dem Serben knapp 7:6(4),1:6,4:6 den Kürzeren gezogen. Nun gelang zum besten Zeitpunkt die Revanche. “Du warst mein Idol, als ich jung war”, sagte Mensik in Richtung Djokovic. “Ich habe wegen dir angefangen, Tennis zu spielen.” Mensik war noch keine zwei Jahre alt, als Djokovic 2007 zum ersten Mal das Turnier in Miami gewann.

1. Titel im 2. Finale

Für Mensik gab es schon in seinem zweiten ATP-Finale nach der Niederlage gegen Karen Chatschanow in Doha im Februar 2024 die erste Siegertrophäe. Er ist nun der erste tschechische Gewinner eines Events der zweithöchsten Turnier-Kategorie seit fast 20 Jahren und dem Triumph von Tomas Berdych in Paris-Bercy. Beim Überraschungsmann aus Prostejov war im Duell mit Djokovic von Nervosität keine Spur. Großer Trumpf war wieder der Aufschlag, 77 Prozent seiner Punkte gewann er mit dem ersten Service. Diese Stärke hatten zuvor im Turnierverlauf u.a. auch Jack Draper und Taylor Fritz zu spüren bekommen.

Und das alles trotz verletzungsbedingter Probleme. Vor seinem Erstrundenspiel gegen Roberto Bautista Agut hatte er daran gedacht, seine Nennung wegen einer Entzündung im rechten Knie zurückzuziehen. “Ich konnte nicht gehen und laufen”, gab Mensik Einblick. Dank physiotherapeutischer Behandlung und Schmerztabletten war es dann doch möglich. Mit jedem Tag sei es dem Knie besser gegangen, dadurch sei auch sein Spiel besser geworden. Mit dem Premierentitel will er sich nicht zufrieden geben. “Ich habe meine ganze Karriere noch vor mir, bin hungrig nach mehr.”

Djokovic fairer Verlierer

Djokovic muss noch warten, um in den Kreis jener Spieler vorzustoßen, die mindestens 100 Turniere gewonnen haben. Geschafft haben das nur Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103). In Miami hat Djokovic sechsmal triumphiert, damit ist er mit dem US-Amerikaner Andre Agassi Rekordchampion. “Es tut mir weh, es zuzugeben, aber du warst besser. In den entscheidenden Momenten hast du abgeliefert”, lobte Djokovic den Sieger.

Dessen Service bezeichnete er als “unglaublich, kraftvoll, präzise”. Als 16-Jähriger hatte Mensik mit Djokovic in Belgrad einige Male trainiert. “Es ist großartig, seine Entwicklung zu sehen”, betonte der Grand-Slam-Rekordsieger.