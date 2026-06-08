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Das Eggental lädt zu den Rosadira Bike Days 2026

Dolomitenglühen auf zwei Rädern

Montag, 08. Juni 2026 | 09:15 Uhr
Carezza_Trail_Credits_Gabriel_Eisath
Gabriel Eisath
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Von: mk

Karersee – Vom 10. bis 14. Juni 2026 lädt das Radsport-Eldorado Eggental zu den Rosadira Bike Days ein. Fünf Tage lang verwandelt sich das Gebiet rund um den sagenumwobenen Karer See und die majestätischen Wände von Rosengarten und Latemar in das Epizentrum der internationalen Mountainbike-Szene. Als stolzer Mit-Ausrichter präsentiert Carezza Dolomites im Herzen des Eggentals ein hochkarätiges Event-Programm, das Sport, Gemeinschaft und alpinen Genuss perfekt miteinander verbindet.

Die Region direkt am Fuße des UNESCO-Welterbes bietet Mountainbikern und E-Bikern aller Könnens-Stufen die ideale Ausgangsbasis. Lokale Guides führen die Teilnehmer auf den schönsten Singletrails und Panoramarouten der Region durch das gesamte Eggental. Wer gezielt an seiner Fahrtechnik feilen möchte, profitiert von professionellen Workshops mit Experten. Zudem bieten Schrauber-Kurse praktisches Wissen für die Wartung des eigenen Bikes. Die große Bike-Expo lädt dazu ein, die neuesten Modelle führender Marken direkt vor Ort auf den abwechslungsreichen Teststrecken auf Herz und Nieren zu prüfen.

Die Rosadira Bike Days zeichnen sich vor allem durch ihre einzigartige, entspannte Atmosphäre aus. „Ein Traum auf zwei Rädern“, schwärmt auch die treue Teilnehmerin und Doppel-Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle vom vielseitigen Programm des Ausrichters. Neben den sportlichen Herausforderungen setzt das OK Team konsequent auf Genuss und Geselligkeit: Traditionelle Südtiroler Spezialitäten auf urigen Hütten, Live-Musik und tägliche Chill-out-Sessions runden die Erlebnisse ab. Ein besonderes Highlight ist das familienfreundliche Konzept: Während die Eltern auf geführten Touren die Trails erkunden, werden die Kinder im Rahmen eines bunten Programms spielerisch und sicher an den Sport herangeführt.

Bezirk: Salten/Schlern

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