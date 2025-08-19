Aktuelle Seite: Home > Sport > Doping-Sperre für Weit- und Dreispringerin Bech-Romantschuk
Bech-Romantschuk muss unfreiwillig pausieren

Doping-Sperre für Weit- und Dreispringerin Bech-Romantschuk

Dienstag, 19. August 2025 | 19:32 Uhr
Bech-Romantschuk muss unfreiwillig pausieren
APA/APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die ukrainische Weit- und Dreispringerin Maryna Bech-Romantschuk ist wegen eines positiven Dopingtests für vier Jahre gesperrt worden. Bei der 30-Jährigen wurde die Verwendung von Testosteron nachgewiesen, wie die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands am Dienstag mitteilte. Die Sperre gilt rückwirkend ab 13. Mai dieses Jahres. Seitdem ist Bech-Romantschuk bereits suspendiert. Außerdem werden alle Ergebnisse ab dem 7. Dezember 2024 annulliert.

Sowohl im Weit- als auch im Dreisprung gehört Bech-Romantschuk seit Jahren zur Weltspitze. 2019 in Doha gewann sie im Weitsprung WM-Silber, vier Jahre später belegte sie bei der WM in Budapest im Dreisprung den zweiten Platz. In derselben Disziplin wurde sie 2022 in München Europameisterin.

