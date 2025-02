Doppelsieg für ÖSV-Springer Tschofenig und Hörl in den USA

Von: apa

Daniel Tschofenig und Jan Hörl haben in Lake Placid für den ersten ÖSV-Doppelsieg im Skisprung-Weltcup seit der Vierschanzen-Tournee gesorgt. Tschofenig gewann am Sonntag in den USA sechs Punkte vor seinem Teamkollegen und feierte seinen achten Saisonerfolg. Rang drei ging an den Slowenen Anze Lanisek, der 12,8 Zähler Rückstand hatte. Stefan Kraft schwächelte als 14. und drittbester Österreicher erneut.

Tschofenig ist hingegen weiter in Überform und reist nach seinem bereits 15. Podestplatz des Winters als überlegener Weltcup-Spitzenreiter 203 Punkte vor Hörl und über 500 vor Kraft nach Sapporo weiter. “Es freut mich natürlich mega, dass ich auch hier gewinnen habe können. Es war ein cooler Tag”, sagte Tschofenig. Als letzte Station vor der WM folgen kommendes Wochenende zwei Bewerbe in Japan.

“Freude ist groß”

Hörl sprang zum zwölften Mal in dieser Saison auf das Stockerl, achtmal war der Salzburger schon Zweiter. “Die Freude ist groß, wieder ein Podest. Ich habe heuer den zweiten Platz gepachtet, aber ich kann sehr zufrieden sein”, sagte der zweimalige Saisonsieger. Diesmal fing ihn der Halbzeitdritte Tschofenig mit einem famosen Finalsprung bei schwierigen Windbedingungen auf 132,5 Meter noch ab. Der nach dem ersten Durchgang hinter Hörl zweitplatzierte Japaner Ryoyu Kobayashi rutschte hinter Samstag-Sieger Johann Andre Forfang aus Norwegen noch auf Rang fünf zurück. Am Vortag war Hörl vor Tschofenig Zweiter gewesen.

Mit nunmehr 39 Einzelweltcup-Podestplätzen stellten die ÖSV-Springer bereits im 21. von 29. Saisonbewerben eine neue Bestmarke auf. Den bisherigen Rekord von 38 Stockerlplätzen hatten die Japaner in der Saison 1998/99 aufgestellt.