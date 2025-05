Doppelsieg für Tamara Drescher beim Kanuslalom in Meran

Von: ka

Meran – Der erste Wettkampftag des 68. Internationalen Kanuslaloms in Meran brachte packende Rennen in der Naturarena Gilf. Auf der Passer wurden sowohl die U23-Italienmeistertitel als auch Podestplätze im offenen ICF-Slalom vergeben. Bei idealen Bedingungen zeigten die Athleten in den fünf Bootsklassen starke Leistungen.

Für den SC Meran/Raika-Torggler setzte Tamara Drescher das sportliche Ausrufezeichen des Tages: Die 21-Jährige gewann sowohl den offenen ICF-Slalom im Kajak-Einer Damen (K1W) als auch die U23-Italienmeisterschaft. Nach einem starken Vorlauf am Vormittag – Rang zwei in 96,82 Sekunden, fehlerfrei – lag sie zunächst knapp hinter Lucia Pistoni. Im Finale steigerte sich Drescher erneut fehlerfrei auf 95,48 Sekunden und übernahm damit die Spitze. Pistoni fiel nach einem Torfehler (2 Strafsekunden) auf Rang zwei zurück, Platz drei ging an Antonia Plochmann aus Deutschland. „Der erste Lauf heute war ein Qualifikationsrennen für die U23-EM und -WM, dort habe ich den zweiten Platz erreicht“, so Drescher. „Im zweiten Lauf, der dann als U23-Italienmeisterschaft gewertet wurde, konnte ich den Sieg holen. Nach dem Rennen in Ivrea, das für mich nicht optimal verlaufen ist, war ich umso motivierter und habe noch härter gearbeitet – das hat sich heute ausgezahlt.“

Carolin Schaller aus Augsburg belegte im Finale des K1W-ICF-Rennens mit einem fehlerfreien Lauf den sechsten Platz (+3,29 Sekunden). Für den SC Meran/Raika-Torggler qualifizierten sich am Vormittag auch Annika Zoe Senoner (17) und Sara Furlan (17) für das Finale der U23-Italienmeisterschaft. Dort erreichte Senoner mit sechs Strafsekunden Rang sechs, Furlan belegte mit vier Strafsekunden Rang acht.

Im Kajak-Einer Herren (K1M) sicherte sich der 19-jährige Italiener Xabier Ferrazzi (Centro Sportivo Carabinieri) mit der schnellsten Zeit des Tages (81,76 Sekunden) souverän den Sieg im offenen ICF-Slalom – und gleichzeitig den U23-Italienmeistertitel. Elias Dietz aus Deutschland belegte Rang zwei, knapp vor dem Italiener Mattia Pistoni.

Jakob Weger vom SC Meran erreichte als Siebter das Finale und belegte dort mit einer fehlerfreien Fahrt Rang acht (+5,03 Sekunden). Der 16-jährige Marian Drescher schaffte den Finaleinzug bei der U23-Italienmeisterschaft und belegte dort Rang neun.

Am Sonntag wird das Programm mit einem weiteren internationalen offenen ICF-Rennen, der „Forst Trophy“, sowie dem Europacup fortgesetzt.

Nachstehend die Ergebnisse:

Offener ICF-Slalom Samstag (Finale)

Kajak-Einer Herren: 1. Xabier Ferrazzi (Centro sportivo carabinieri) 81,76

Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Enrico Dietz (GER) 83,95/0 3. Michele Pistoni (Marina militare) 84,02/0; 7. Jakob Weger (SC Meran) 86,79/0;

Kajak-Einer Damen: 1. Tamara Drescher (SC Meran) 95,48 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Lucia Pistoni (Marina militare) 96,84/2; 3. Antonia Plochmann (GER) 97.98/2; 6. Carolin Schaller (SC Meran) 98,77/0.;

Canadier-Einer Herren: 1. Marino Spagnol (CC Sacile) 90,84 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Benjamin Kies (GER) 93.35/0; 3. Martino Barzon (CS Aeronautica Militare) 93,45/2

Canadier-Einer Damen: 1. Elena Micozzi (Marina militare) 102,36 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Amelie Plochmann (GER) 105,92/0; 3. Lucie Krech (GER) 106,32/0.

U-23 Italienmeisterschaft

Kajak-Einer Herren (U23): 1. Xabier Ferrazzi (Centro sportivo carabinieri) 81,76

Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Michele Pistoni (Marina militare) 84,02/0; 3. Ludovico Cuignon (CUS Torino) 85,49/0; 8. Marian Drescher (SC Meran) 91,69/0; 15. Lars Senoner (SC Meran) 94,57/4; 32. Jakob Tribus (SC Meran) 118,16/8; 42. Matthias Ulpmer (SV Milland) 148,22/50; 44. Christian Stocker (SC Meran) 163,38/6

Kajak-Einer Damen (U23): 1. Tamara Drescher (SC Meran) 95,48 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Lucia Pistoni (Marina militare) 96,84/2; 3. Milena Marini (Polisportiva Montereale) 100,91/0; 6. Annika Zoe Senoner 116,37/6; 8. Sara Furlan 119,86/4; 14. Alice Gravino 145,97/6. 15. Eva Haller 147,38/6 (alle 4 SC Meran-Raika/Torggler)

Canadier-Einer Herren (U23): 1. Marino Spagnol (CC Sacile) 90,84

Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Martino Barzon (CS Aeronautica Militare) 93,45/2 ; 3. Elio Maiutto (Ivrea Canoa Club) 95,67/6.

Canadier-Einer Damen (U23): 1. Elena Micozzi (Marina militare) 102,36 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Elena Borghi (Centro sportivo Carabinieri) 111,04/6; 3. Isabel Lovato (CCK Valstagna) 111,02/4

Canadier-Zweier Herren (U23): 1. D. Fina/O. Fina (Granda Canoa Club); 2. Bongioanni/Nadelle (Cuneo Canoa); 3. Marchegiano/Capirone (Ivrea Canoa Club)