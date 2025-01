Doppelte ICE-Action in Südtirol am Mittwoch

Von: mk

Bozen/Bruneck – Am Mittwoch stehen zwei Spiele in der win2day ICE Hockey League auf dem Programm. Dabei trifft der aktuell drittplatzierte HCB Südtirol Alperia auf den Tabellennachbarn EC Red Bull Salzburg. Zudem gastieren die Steinbach Black Wings Linz beim HC Pustertal.

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg

Nach einer punktelosen Woche mit zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen in Graz und Villach ist der HCB Südtirol Alperia auf den dritten Platz abgerutscht. Die „Füchse“ haben in dieser Saison noch nie drei Spiele in Folge verloren. Der Vorsprung auf die siebtplatzierten Linzer, die als erste Mannschaft außerhalb der Top Six stehen, beträgt sieben Punkte. Der EC Red Bull Salzburg gewann hingegen die letzten drei Partien, der amtierende Meister liegt nur drei Punkte hinter dem HCB auf dem vierten Platz – mit zwei Spielen weniger. Bozen hat in 36 Spielen 87 Gegentore bekommen und hat damit die beste Defensive der Liga. Salzburg kommt in 34 Spielen auf 95 Gegentore (4.). Großen Anteil an diesen Leistungen haben die Torhüter. Bozens Sam Harvey ist im Moment mit einer Fangquote von 92,4 Prozent die Nummer eins. Gefolgt von Salzburgs Atte Tolvanen mit 91,9 Prozent. Die ersten beiden Saisonduelle gingen an die Red Bulls.

HC Pustertal – Steinbach Black Wings Linz

Mit Pustertal und Linz stehen sich zwei Teams gegenüber, die aktuell auf Pre-Playoff-Plätzen liegen. Die siebtplatzierten Oberösterreicher haben aber noch immer gute Chancen auf die Top-sechs und eine direkte Playoff-Qualifikation. Aus den letzten acht Partien holten die Black Wings jedoch nur fünf Punkte. Die Südtiroler (aktuell Rang neun) tankten hingegen mit Heimsiegen über Klagenfurt und Fehérvár Selbstvertrauen. Mit 22 Treffern führt Linz-Kapitän Brian Lebler die Liga-Torschützenliste an, der 36-Jährige könnte sich in dieser Saison zum bereits vierten Mal die Torjägerkrone sichern. Beim HCP traf Brett Findlay bislang 17 Mal. Die Oberösterreicher gewannen die ersten beiden Saisonduelle.

win2day ICE Hockey League

Mi, 15.01.2025:

19.45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg

Referees: OFNER, PIRAGIC, Mantovani, Zgonc | >> live.ice.hockey

19.45 Uhr: HC Pustertal – Steinbach Black Wings Linz

Referees: M. NIKOLIC, SEEWALD, Pardatscher, Rigoni | >> live.ice.hockey