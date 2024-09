Dortmund nach 4:2 gegen Heidenheim vorerst auf Platz eins

Von: apa

Borussia Dortmund hat zumindest für einen Tag Platz eins in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Der BVB feierte am Freitag gegen den 1. FC Heidenheim einen 3:2-Heimerfolg und fügte dem bisherigen Spitzenreiter, der mit zwei Siegen in die Liga-Saison gestartet war, die erste Niederlage zu. Heidenheim hat mit sechs Punkten einen Zähler weniger als die Dortmunder auf dem Konto. Am Samstag könnten die Bayern und Leipzig an der Borussia vorbeiziehen.

Dortmunds Tore erzielten Donyell Malen (11.), Karim Adeyemi (17., 41.) und Emre Can (93./Elfmeter), für Heidenheim scorten Marvin Pieringer (39.) und Maximilian Breunig (74./Elfmeter). Marcel Sabitzer wurde bei den Hausherren in der 59. Minute eingewechselt, sein Treffer sieben Minuten später wurde wegen eines angeblichen Handspiels von Pascal Groß aberkannt. Bei Heidenheim kam Mathias Honsak in der 86. Minute auf den Platz.