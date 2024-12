Dortmund unterliegt dem FC Barcelona in CL mit 2:3

Torres jubelte in Dortmund zweimal

Von: apa

Borussia Dortmund hat sich im Mittwoch-Spitzenspiel der Champions League dem FC Barcelona daheim 2:3 beugen müssen. Alle Treffer fielen nach der Pause, Serhou Guirassy und Ferran Torres trafen jeweils doppelt. Barca geht damit als erster Jäger des FC Liverpool in die Winterpause der Königsklasse. Arsenal gehört nach einem 3:0-Heimerfolg gegen AS Monaco mit Trainer Adi Hütter den punktegleichen Verfolgern von Barcelona an.

Gernot Trauner gelang beim 4:2-Heimsieg von Feyenoord Rotterdam gegen Sparta Prag sein erstes CL-Tor. Trauner eröffnete für Feyenoord in der achten Minute nach einem Eckball per Kopf den Torreigen. Für den Innenverteidiger war es nach mehr als 100 Pflichtspielen für Rotterdam der erst zweite Treffer. In der zweiten Hälfte hatte er sogar noch eine gute Möglichkeit auf ein weiteres Tor.

Viel Action nach der Pause in Dortmund

In Dortmund vergab Trauners ÖFB-Teamkollege Marcel Sabitzer in der 17. Minute aus kurzer Distanz eine Großchance. Eine der hochkarätigen Möglichkeiten für Barca ließ Raphinha aus. Wenige Minuten nach der Pause netzte der Brasilianer (53.) aus einem schnellen Gegenzug aber eiskalt zum 1:0 ein. Kurz vor dem sechsten CL-Tor des Barca-Angreifers war ein Dortmund-Treffer wegen Abseits nicht gegeben worden. Wenig später bescherte ein Strafstoß resultierend aus einem Schubser gegen Guirassy den Deutschen aber den Ausgleich, der Gefoulte verwertete den Elfer (60.) sicher zum 1:1.

Eine Viertelstunde vor Schluss brachte ein Abstaubertor des eingewechselten Ferran Torres die Spanier erneut in Führung. Doch nur drei Minuten später gelang Guirassy bereits wieder der Ausgleich. Den Schlusspunkt einer wilden zweiten Spielhälfte setzten in der 85. Minute jedoch die Gäste durch Ferran Torres. Dadurch rutschte Dortmund knapp aus dem Kreis der Top acht, die nach der Ligaphase fix weiterkommen.

Arsenal und Atletico mit klaren Heimsiegen

Für Arsenal trafen in London zweimal Bukayo Saka und Kai Havertz. Mann des Abends beim 3:1 von Atletico Madrid gegen Slovan Bratislava war Antoine Griezmann mit zwei Treffern. Manchester City kassierte durch ein 0:2 gegen Juventus den nächsten Dämpfer. Die Treffer in Turin besorgten Dusan Vlahovic (65.) und Weston McKennie (75.).

Stefan Posch erkämpfte mit Bologna daheim gegen Benfica Lissabon ein torloses Remis. Einen 5:1-Heimsieg feierte der VfB Stuttgart gegen die Young Boys Bern. Der AC Milan kam gegen Roter Stern Belgrad vor eigenem Publikum zu einem mühevollen 2:1.