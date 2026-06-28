Aktuelle Seite: Home > Sport > DR Kongo dreht Partie gegen Usbekistan und steigt auf
Ein Doppelpack von Yoane Wissa brachte DR Kongo ins Sechzehntelfinale

DR Kongo dreht Partie gegen Usbekistan und steigt auf

Sonntag, 28. Juni 2026 | 06:25 Uhr
Ein Doppelpack von Yoane Wissa brachte DR Kongo ins Sechzehntelfinale
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/LARS BARON
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die Demokratische Republik Kongo hat sich als einer der acht besten Gruppendritten für die K.o.-Phase der Fußball-WM qualifiziert. Die Zentralafrikaner besiegten Usbekistan am Samstag in Atlanta nach Rückstand mit 3:1 und treffen nach dem ersten WM-Sieg ihrer Geschichte im Sechzehntelfinale auf England. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn stand damit fest, dass Österreich im Fall einer Niederlage gegen Algerien ausgeschieden wäre – was aufgrund des 3:3 aber nicht passierte.

Usbekistan war schon vor Spielbeginn wegen seiner schlechten Tordifferenz praktisch aus dem Aufstiegsrennen. Kapitän Eldor Shomurodov brachte den Außenseiter aber mit einem sehenswerten Heber ins lange Eck in Führung (10.). Ein Tor von DR Kongos Nathanael Mbuku zählte nach VAR-Entscheidung wegen eines vorangegangenen Foulspiels nicht (17.). Der Ausgleich gelang den Kongolesen aus einem Elfmeter. Yoane Wissa verwertete, nachdem ihn Usbekistans Manchester-City-Star Abdukodir Khusanov gefoult hatte (68.).

Kongo bekam Oberwasser – und fuhr den zum Aufstieg notwendigen Sieg noch ein. Einen abgefälschten Schuss von Meschack Elia lenkte der ebenfalls eingewechselte Fiston Mayele ins Tor (78.). Für die Entscheidung sorgte Wissa mit einem verdeckten Schuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck (91.). Bei einem Remis oder einer Niederlage von DR Kongo hätte Österreich gegen Algerien auch eine Niederlage mit einem Tor Unterschied zum Aufstieg gereicht. In diesem Fall wäre Belgien der Sechzehntelfinalgegner des ÖFB-Teams gewesen – so wurde es Spanien.

Teamchef Desabre: bedeutet viel für das Land

“Ich gratuliere meinen Spielern zu ihrer Arbeit. Das Team spielt seit vier Jahren zusammen, wir haben immer an uns geglaubt. Der Sieg bedeutet viel für das Land, es ist ein wunderbarer Sieg. Wir haben Kongo gut repräsentiert”, sagte Teamchef Sebastien Desabre. Nun wartet England. “Wir beginnen sofort mit der Vorbereitung. Wir haben ein paar Spieler, die in der englischen Liga spielen, sie werden uns helfen. Wir werden uns bestmöglich vorbereiten, es wird ein großes Match für uns.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
AFI schlägt Alarm: Südtirol altert – Arbeitskräftemangel verschärft sich
Kommentare
66
AFI schlägt Alarm: Südtirol altert – Arbeitskräftemangel verschärft sich
Vater [59] nach eskalierter Hausparty von Jugendgruppe zusammengeschlagen
Kommentare
66
Vater [59] nach eskalierter Hausparty von Jugendgruppe zusammengeschlagen
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Kommentare
64
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt
Kommentare
60
Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt
Gewaltorgie in Sterzing: Täter filmten ihre eigene Attacke
Kommentare
44
Gewaltorgie in Sterzing: Täter filmten ihre eigene Attacke
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 