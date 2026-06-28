DR Kongo dreht Partie gegen Usbekistan und steigt auf

Von: APA/Reuters

Die Demokratische Republik Kongo hat sich als einer der acht besten Gruppendritten für die K.o.-Phase der Fußball-WM qualifiziert. Die Zentralafrikaner besiegten Usbekistan am Samstag in Atlanta nach Rückstand mit 3:1 und treffen nach dem ersten WM-Sieg ihrer Geschichte im Sechzehntelfinale auf England. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn stand damit fest, dass Österreich im Fall einer Niederlage gegen Algerien ausgeschieden wäre – was aufgrund des 3:3 aber nicht passierte.

Usbekistan war schon vor Spielbeginn wegen seiner schlechten Tordifferenz praktisch aus dem Aufstiegsrennen. Kapitän Eldor Shomurodov brachte den Außenseiter aber mit einem sehenswerten Heber ins lange Eck in Führung (10.). Ein Tor von DR Kongos Nathanael Mbuku zählte nach VAR-Entscheidung wegen eines vorangegangenen Foulspiels nicht (17.). Der Ausgleich gelang den Kongolesen aus einem Elfmeter. Yoane Wissa verwertete, nachdem ihn Usbekistans Manchester-City-Star Abdukodir Khusanov gefoult hatte (68.).

Kongo bekam Oberwasser – und fuhr den zum Aufstieg notwendigen Sieg noch ein. Einen abgefälschten Schuss von Meschack Elia lenkte der ebenfalls eingewechselte Fiston Mayele ins Tor (78.). Für die Entscheidung sorgte Wissa mit einem verdeckten Schuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck (91.). Bei einem Remis oder einer Niederlage von DR Kongo hätte Österreich gegen Algerien auch eine Niederlage mit einem Tor Unterschied zum Aufstieg gereicht. In diesem Fall wäre Belgien der Sechzehntelfinalgegner des ÖFB-Teams gewesen – so wurde es Spanien.

Teamchef Desabre: bedeutet viel für das Land

“Ich gratuliere meinen Spielern zu ihrer Arbeit. Das Team spielt seit vier Jahren zusammen, wir haben immer an uns geglaubt. Der Sieg bedeutet viel für das Land, es ist ein wunderbarer Sieg. Wir haben Kongo gut repräsentiert”, sagte Teamchef Sebastien Desabre. Nun wartet England. “Wir beginnen sofort mit der Vorbereitung. Wir haben ein paar Spieler, die in der englischen Liga spielen, sie werden uns helfen. Wir werden uns bestmöglich vorbereiten, es wird ein großes Match für uns.”