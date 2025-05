Draisaitl schießt Oilers in NHL zum 2:0 gegen Vegas

Von: APA/dpa/sda

NHL-Torschützenkönig Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in den Play-offs gegen die Vegas Golden Knights zum 2:0 geschossen. Der deutsche Eishockey-Star erzielte in der 16. Minute der Verlängerung mit seinem bereits sechsten Play-off-Treffer das entscheidende Tor. Die Golden Knights stehen nun unter Zugzwang. Von den Buchmachern als Favorit eingestuft, verlor der Stanley-Cup-Sieger von 2023 beide Heimspiele und gastiert nun am Samstag und Montag in Edmonton.

In der “best of seven”-Serie braucht ein Team vier Siege zum Einzug in die nächste Runde. Im ersten Spiel des Tages holten die Washington Capitals ein 3:1 gegen die Carolina Hurricanes und glichen in dieser Serie aus.

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag – Play-off, 2. Runde (“best of seven”):

Western Conference: Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers 4:5 n.V. Stand in der Serie: 0:2.

Eastern Conference: Washington Capitals – Carolina Hurricanes 3:1. Stand: 1:1.