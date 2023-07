Drei FCS-Treffer im ersten Testspiel

Ratschings – Der FC Südtirol bestritt heute in der Sportzone von Stange bei Ratschings ein Freundschaftsspiel gegen die Auswahl Ridnauntal. Die Weißroten siegten mit 3 zu 0 danke der Treffer von Buzi, Vinetot und Siega.

Am heutigen Sonntag bestritt der FC Südtirol das erste Testspiel der neuen Saison. Die Weißroten um Coach Pierpaolo Bisoli trafen in der Sportzone von Stange bei Ratschings auf den Landesligisten Auswahl Ridnauntal. Für Kapitän Fabian Tait & Co. handelte es sich um eine ausgezeichnete Gelegenheit, um die ersten einstudierten Spielzüge in die Praxis umzusetzen.

Die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer bekamen in Stange einen 3:0-Erfolg des FC Südtirol zu sehen. Dank des Treffers von Buzi in der 43. Spielminute gingen die Weißroten mit einer 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Vinetot (35.) und Siega (44.) auf 3 zu 0.

Das nächste Testspiel des FC Südtirol steht am Donnerstag, den 20. Juli auf dem Programm. Die Weißroten empfangen in der Sportzone von Stange bei Ratschings den Oberligaclub ASC St. Georgen. Das Match wurde für 18 Uhr angesetzt.

Im dritten Vorbereitungsspiel der Saison 2023/24 treffen die Weißroten auf Sassuolo Calcio. Das Match gegen den Serie A-Club steigt am Donnerstag, den 27. Juli in Sterzing – Spielbeginn um 17 Uhr.

FC SÜDTIROL – AUSWAHL RIDNAUNTAL 3-0 (1-0)

FC SÜDTIROL 1. Halbzeit: Poluzzi; Shiba, Rottensteiner (17. Davi), Tait, Giorgini, Masiello, Cisco, Lonardi, Odogwu, Buzi, Rover.

Reservebank: Drago, Ghiringhelli, Curto, Peeters, Di Tacchio, Kofler, Rauti, Vinetot, Ciervo, Uez, Siega.

FC SÜDTIROL 2. Halbzeit: Drago, Davi (74. Uez), Vinetot, Curto, Ghiringhelli, Kofler, Peeters, Di Tacchio, Siega, Rauti, Ciervo.

Trainer: Pierpaolo Bisoli

AUSWAHL RIDNAUNTAL 1. Halbzeit: M. Siller, T. Brunner (23. N. Rainer), P. Prechtl, A. Blasbichler, M. Gander, P. Siller, N. Prader, N. Minzoni, S. Dolliana, M. Festini, M. Mühlsteiger.

Reservebank: F. Braunhofer, M. Braunhofer, F. Inderst, L. Kahn, A. Priller, L. Obex, I. Wurzer, A. Gogl.

AUSWAHL RIDNAUNTAL 2. Halbzeit: F. Braunhofer, A. Blasbichler (64. Minzoni), F. Inderst, L. Kahn, A. Priller, P. Siller (73. Festini), N. Rainer, N. Prader (87. Dolliana), L Obex, I. Wurzer, A. Gogl.

Trainer: Michael Braunhofer

SCHIEDSRICHTER: Gabriele Caresia aus Trient (Gianpaolo Giannone aus Arco-Riva und Ion Rusu aus Trient)

TREFFER: 43. Buzi (FCS), 80. Vinetot (FCS), 89. Siega (FCS)

ANMERKUNGEN: Nachspielzeit 1’ + 1’