Drei goldene Punkte in Slowenien

Bozen – Ein äußerst wichtiger Sieg für den HCB Südtirol Alperia, der im direkten Duell um den zweiten Platz die Gastgeber von Olimpija in Slowenien mit 5:2 bezwingt. Im dritten Drittel zeigten die Weißroten eine herausragende Leistung und trafen viermal, nachdem das zweite Drittel mit 1:1 endete. Die Südtiroler bleiben damit auf dem zweiten Platz, nur einen Punkt hinter Graz, dem nächsten Gegner im Spitzenspiel am Freitag, den 18. Oktober, im Merkur Eisstadion.

Der Spielbericht: Trainer Glen Hanlon stellt die gleiche Aufstellung wie im letzten Spiel gegen Fehérvár auf, mit Ausnahme von Brunner, der in Südtirol geblieben ist, um für Meran zu spielen. Halmo und Miglioranzi sind weiterhin verletzt.

Die Foxes starten schwungvoll und werden sofort durch Gazley gefährlich. Das Offensivspiel führt bereits in Minute 03:06 zum Führungstreffer: Sodja macht einen Fehler beim Verlassen der Zone, schenkt den Puck an Hults, der zielt und trifft. Olimpija versucht zu reagieren, scheitert jedoch an einem großartigem Harvey: Der weißrote Torhüter rettet zuerst gegen Sodja, danach pariert er dreimal in schneller Folge in einer unübersichtlichen Situation vor dem Tor. Auf der anderen Seite verpasst Bozen knapp das 2:0 in Unterzahl, wo Gazley im Eins-gegen-Null nicht verwandeln kann. Wenige Minuten später die gleiche Situation auf der Gegenseite: Die Weißroten in Überzahl, Pance mit einem Breakaway, aber Harvey hält. Die Schlussminuten des Drittels sind hektisch: Bozen wird erneut durch Valentine gefährlich, der eine wunderbare Offensivkombination nicht abschließt. Kurz darauf gelingt den Slowenen der Ausgleich in Minute 18:49: Seed verliert den Puck an der offensiven blauen Linie, Sodja passt zu Pance, der vor dem Tor mit der Rückhand nicht scheitert.

Olimpija startet mit einem Powerplay ins zweite Drittel, wobei Kapel den Pfosten trifft. Zurück im Fünf-gegen-Fünf versuchen die Foxes, Druck zu machen, doch Bourque schließt einen Konter zu zentral ab. Die Weißroten versuchen, das Spiel nach vorne zu verlagern, viele Schüsse gehen auf das Tor von Horak, doch keiner findet den richtigen Weg ins Netz. Die Gäste sind erneut in Unterzahl kurz davor, in Führung zu gehen: Gazley bricht durch, doch sein Schuss trifft den Pfosten. Finoro versucht es, aber die größte Chance hat Seed, der eine Vorlage von Frigo erhält und Horak zu einer Glanzparade zwingt. Ein weiterer Pfosten verhindert die Führung für Bozen: Diesmal trifft McClure aus spitzem Winkel nicht ins Glück.

Eine Achterbahn der Emotionen im dritten Drittel, in dem Bozen groß auftrumpfte. Nachdem die Weißroten eine weitere slowenische Überzahlsituation unbeschadet überstanden hatten, gingen sie in Minute 47:04 in Führung: Ein schöner Spielzug von Mantenuto zu Finoro, der vor dem Tor den entscheidenden Treffer erzielte. Nur 81 Sekunden später legten die Gäste das dritte Tor nach: DiGiacinto umkurvte das Tor und bediente Bradley, der problemlos traf. Doch Olimpija reagierte und kam eine Minute später wieder heran, dank einer Ablenkung von Tomazevic nach einem Schuss von Pavlin. Bozen musste erneut in Unterzahl bestehen, bevor in Minute 55:36 Luca Frigo mit einem Traumtor, einem Schuss in den Torwinkel aus spitzem Winkel, die Partie praktisch entschied. Gazley setzte mit einem Treffer ins leere Tor zum 5:2 den Schlusspunkt.

Olimpija Ljubljana – HCB Südtirol Alperia 2 – 5 [1-1; 0-0; 1-4]

Tore: 03:06 Cole Hults (0-1); 18:49 Ziga Pance (1-1); 47:04 Giordano Finoro (1-2); 48:25 Matt Bradley (1-3); 49:27 Blaz Tomazevic (2-3); 55:36 Luca Frigo (2-4); 56:47 Dustin Gazley EN (2-5)

Torschüsse: 31-41

Strafminuten: 4-12

Schiedsrichter: Rezek, Zrnic / Mantovani, Zgonc

Zuschauer: 2.541