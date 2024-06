Drei HÃ¶hepunkte in Innsbruck vorgestellt

Von: AP

Innsbruck – Drei grenzüberschreitende Euregio-Sportveranstaltungen werden diesen Sommer im Land Tirol ausgetragen: das SportCamp, der Fußball-Supercup und ein Golfturnier. Heute wurden sie vorgestellt.

Nicht nur Fußball-EM oder Olympische Spiele – auch der Euregio-Sportsommer 2024 hat drei sportliche Höhepunkte zu bieten.

Vorgestellt haben das Programm heute im Euregio-Infopoint in Innsbruck der für Sport zuständige Landeshauptmannstellvertreter des Landes Tirol, Georg Dornauer, mit weiteren Sportvertretern aus der Euregio: Hubert Piegger, Präsident ASVÖ Tirol, Reinhard Eberl, Vorstand der Abteilung Sport des Landes Tirol, die Präsidenten der Fußballverbände aus Tirol, Josef Geisler, und aus Südtirol, Klaus Schuster, sowie Heinrich Menardi, Präsident des Tiroler Golfverbandes.

Das Programm

Vom 6. bis 13. Juli macht das neunte EuregioSportCamp in Neustift im Stubaital Halt. Insgesamt 60 junge Sportbegeisterte zwischen elf und 14 Jahren – je 20 aus allen Teilen der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino – nehmen an der Aktionswoche teil.

Am 24. August folgt der zweite Supercup der Cupsieger im Fußball zwischen der SVG Reichenau und dem Südtiroler Cupsieger ASD Olimpia Merano. Das Cup-Finale wird am Sportplatz des SVG Reichenau in Innsbruck ausgetragen.

Und beim neunten Golf Tirol Cup treffen vom 20. bis 22. September ein Team aus Nord- und Osttirol auf ein Team aus Südtirol und dem Trentino. Eine Auswahl der zwölf besten zur Verfügung stehenden Spielerinnen und Spieler je Mannschaft tritt bei diesem Golfturnier beim Golfclub Tiroler Zugspitze zwischen Ehrwald und Lermoos im Bezirk Reutte gegeneinander an.

Tirols Landeshauptmannstellvertreter Dornauer betonte, dass “Sport über Herkunft, sprachliche Barrieren oder unterschiedliche Weltanschauungen hinweg verbindet.” Genau das mache die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino mit ihren grenzüberwindenden Euregio-Sportveranstaltungen.

Auch die für Sport zuständigen Mitglieder der Landesregierung von Südtirol, Peter Brunner, und des Trentino, Francesca Gerosa, hoben den grenzüberwindenden Aspekt dieser Euregio-weiten Sportveranstaltungen hervor. Brunner sprach vom “Euregio-Spirit, dank dem Jugendliche ihre Fähigkeiten verbessern, neue Erfahrungen sammeln und gleichzeitig die Kultur und die Traditionen der anderen Länder kennenlernen können.”

Laut der Landeshauptmannstellvertreterin des Trentino Gerosa üben fast 50 Prozent der Bevölkerung im Trentino einen Sport aus: “Grenzübergreifende Synergien im Sportbereich zu entwickeln bietet vor allem den Jugendlichen eine wertvolle Gelegenheit, gemeinsame Werte und Ziele zu teilen.”

Quelle: LPA/red/gst