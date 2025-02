Drei Podien für Vigl zum Abschluss des ISU Junioren Weltcups auf dem Ritten

Von: luk

Klobenstein – Bei traumhaften Bedingungen wurde der ISU Junioren Weltcup 2024/25 am Sonntag auf dem Ritten abgeschlossen. Im strahlenden Sonnenschein avancierte auch Maybritt Vigl zu einer Hauptfigur, die Rittner Lokalmatadorin stieg in allen Bewerben auf das Podium. Gleichzeitig war die letzte Etappe des Junioren Weltcups die Generalprobe für das kommende Wochenende, wenn auf dem Eisring der Ritten Arena die ISU Junioren Weltmeisterschaft steigt.

Waren die Wetterbedingungen am Samstag noch trüb und von Schneefall und Regen geprägt, so präsentierte sich der Ritten am Sonntag von seiner besten Seite. Strahlender Sonnenschein sorgte für großartige Wettkampfbedingungen und mit den 500 Metern stand auch gleich ein hochspannender Vergleich auf dem Programm. Bei den Juniorinnen strahlte Huidan Jung mit der Sonne um die Wette, sie gewann nämlich nicht nur die Etappe auf dem Ritten, sondern auch die Gesamtwertung. Dabei gab es ein rein asiatisches Podest zu sehen: Hinter der Südkoreanerin (39,18 Sekunden) reihten sich die Japanerin Shizuko Okuaki (+0,08) und Jein Lee (+0,99), ebenfalls von Südkorea, ein.

Bei den Neo Seniorinnen ging auch die Lokalmatadorin Maybritt Vigl an den Start. Die Rittnerin holte sich den dritten Platz und stand damit zum dritten Mal nach den zweiten Plätzen am Samstag auf den 1000 Metern und im Team Sprint auf dem Podium bei ihrem Heim-Weltcup. Geschlagen geben musste sich Vigl um 0,29 Sekunden der Ungarin Hanna Biró, die sich auch zur Gesamtsiegerin vor Vigl kürte, zwischen die beiden schob sich die Kasachin Alina Dauranova mit 0,03 Sekunden Rückstand auf Biró.

Nach den Damen waren die Männer an der Reihe. Die Junioren-500-Meter gewann der Kanadier Jalen Doan (35,82 Sekunden) mit 0,04 Sekunden Vorsprung auf den Japaner Fugo Tsujimoto und 0,55 Sekunden Vorsprung auf den Polen Mikolaj Bielas. Gesamtsieger wurde der Tagesvierte Yeongjun Cho aus Südkorea. Italienische Ekstase gab es bei den Neo Senioren, wo Mattia Bernabè mit seinem zweiten Platz hinter dem Rumänen Gabriel Eduard Nitu (36,56) den Gesamtsieg unter Dach und Fach brachte. Platz drei ging an den Südkoreaner Kyungrae Kim (+0,10).

Hochspannung auf den 1500 Metern der Neo Seniorinnen

Weiter ging es mit den 1500 Metern und wieder ging Maybritt Vigl an den Start, dieses Mal sogar mit der Chance auf den Gesamtsieg. Den machte sie sich mit der Norwegerin Ina Nakken aus und die Skandinavierin sollte die Nase vorne haben. Mit 1,82 Sekunden Vorsprung verwies sie Vigl auf den zweiten Platz und holte so die entscheidenden Punkte mehr als die Rittnerin. Auf den dritten Platz raste mit Giulia Presti eine weitere „Azzurra“ (+2,06). Bei den Juniorinnen blieb es eindeutig: Die Österreicherin Jeannine Rosner holte sich mit dem Sieg auf dem Ritten auch den Gesamtsieg auf den 1500 Metern. Sie verwies die Japanerin Ayano Sekiguchi (+1,21) und die Südkoreanerin Leewon Lim (+1,87) auf die Podestplätze unter sich.

Auch bei den Junioren waren der Tages- und der Gesamtsieg eine klare Sache. Der Deutsche Finn Sonnekalb hat mit dem Triumph auf dem Ritten den Hattrick vollgemacht, bei allen drei Junioren-Weltcup-Etappen gewann er. Am Sonntag ließ er die Japaner Taiga Sasaki (+0,26) und Taiki Shingai (+1,13) hinter sich. Das Neo-Senioren-Rennen ging an den Österreicher Alexander Farthofer, der sich mit seiner Zeit von 1.50,39 Minuten vor den Norwegern Emil Pedersen Matre (+0,23) und Finn Elias Haneberg (+0,54) durchsetzte. Der Weltcup-Gesamtsieger wurde auf dem Ritten Vierter, hört auf den Namen Seung-Hyun Lee und kommt aus Südkorea.

Die Massenstarts sorgen für einen spektakulären Abschluss

Als großer Abschluss standen beim ISU Junioren Weltcup auf dem Ritten die Massenstarts an, bei denen auf zehn Runden viel taktiert und abgewartet wurde. Die Sieger setzten sich zumeist erst auf der Schlussrunde an die Spitze. So geschah es sowohl bei den Juniorinnen als auch bei den Neo Seniorinnen. Bei Letzteren holte sich Maybritt Vigl mit Platz drei den dritten Podestplatz des Tages. Sie rangierte sich hinter der Norwegerin Julie Berg Sjobrend und der Deutschen Ashley Völker ein. Bei den Juniorinnen stand die Polin Hanna Mazur an der Spitze, die Koreanerin Leewon Lim wurde Zweite und die Italienerin Emily Tormen Dritte. Zu den Gesamtsiegern im Massenstart kürten sich Mazur (Junior) und Völker (Neo Senior), letztere hat im Klassement einen Punkt mehr als Vigl.

Ebenfalls taktisch geprägt, aber mit früheren Angriffen waren die Massenstarts der Herren. Bei den Junioren setzte sich der Tscheche Metodej Jilek vor dem Polen Mateusz Sliwka und dem Koreaner Seung-Kyum Kim durch, zum Gesamtsieger kürte sich der Koreaner Jiho Yoon, der Elfter wurde. Der Neo-Senioren-Massenstart ging an den Österreicher Alexander Farthofer, der die Norweger Sigurd Holbo Dyrset und Finn Elias Haneberg hinter sich ließ. Hier wurde der Tages-Vierte, der Deutsche Gabriel Groß, zum Gesamtsieger.

Der Eisring der Ritten Arena steht nun keineswegs still. Zahlreiche Athletinnen und Athleten, die beim Junioren Weltcup dabei waren, werden auf dem Südtiroler Hochplateau verweilen, um am kommenden Wochenende an der ISU Junioren Weltmeisterschaft teilzunehmen. Die findet vom Freitag, 7. Februar bis Sonntag, 9. Februar statt und wird lediglich von der Kategorie Junior ausgetragen. Für die Neo Senioren um Maybritt Vigl ist die Saison 2024/25 zu Ende und klingt mit den ersten Vorbereitungen für die Olympia-Saison 2025/26 aus.

Junioren-Weltcup auf dem Ritten, Ergebnisse:

500 Meter Damen:

Junior:

1. Huidan Jung (KOR) 39,18 Sekunden

2. Shizuko Okuaki (JPN) +0,08

3. Jein Lee (KOR) +0,99

Neo Senior:

1. Hanna Biró (HUN) 40,80

2. Alina Dauranova (KAZ) +0,03

3. Maybritt Vigl (Ritten/ITA) +0,29

500 Meter Herren:

Junior:

1. Jalen Doan (CAN) 35,82

2. Fugo Tsujimoto (JPN) +0,04

3. Mikolaj Bielas (POL) +0,55

Neo Senior:

1. Gabriel Eduard Nitu (ROM) 36,56

2. Mattia Bernabè (ITA) +0,08

3. Kyungrae Kim (KOR) +0,10

1500 Meter Damen:

Junior:

1. Jeannine Rosner (AUT) 2.03,63 Minuten

2. Ayano Sekiguchi (JPN) +1,21 Sekunden

3. Leewon Lim (KOR) +1,87

Neo Senior:

1. Ina Nakken (NOR) 2.06,74

2. Maybritt Vigl (Ritten/ITA) +1,82

3. Giulia Presti (ITA) +2,06

1500 Meter Herren:

Junior:

1. Finn Sonnekalb (GER) 1.49,95

2. Taiga Sasaki (JPN) +0,26

3. Taiki Shingai (JPN) +1,13

Neo Senior:

1. Alexander Farthofer (AUT) 1.50,39

2. Emil Pedersen Matre (NOR) +0,23

3. Finn Elias Haneberg (NOR) +0,54

Massenstart Damen:

Junior:

1. Hanna Mazur (POL) 6.32,80 / 30 Sprintpunkte

2. Leewon Lim (KOR) 6.32,94 /20 Sprintpunkte

3. Emily Tormen (ITA) 6.32,95 / 10 Sprintpunkte

Neo Senior:

1. Julie Berg Sjobrend (NOR) 7.22,35 / 30 Sprintpunkte

2. Ashley Völker (GER) 7.22,39 / 21 Sprintpunkte

3. Maybritt Vigl (Ritten/ITA) 7.22,43 / 11 Sprintpunkte

Massenstart Herren:

Junior:

1. Metodej Jilek (CZE) 5.26,55 / 30 Sprintpunkte

2. Mateusz Sliwka 5.27,18 / 20 Sprintpunkte

3. Seung-Kyum Kim (KOR) 5.27,38 / 10 Sprintpunkte

Neo Senior:

1. Alexander Farthofer (AUT) 5.26,30 / 30 Sprintpunkte

2. Sigurd Holbo Dyrset (NOR) 5.26,77 / 22 Sprintpunkte

3. Finn Elias Haneberg (NOR) 5.27,35 / 10 Sprintpunkte