Drei Spiele zum Start der Master Round für die Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein – Die Regular Season der Alps Hockey League ist vorbei, nun beginnt die Master Round: In der Zwischenrunde kämpfen die Rittner Buam SkyAlps mit fünf anderen Teams um die bestmögliche Ausgangslage für die Playoff-Viertelfinals. Los geht es für die Blau-Roten in dieser Woche mit gleich drei Spielen.

In der Master Round spielen die sechs bestplatzierten Mannschaften der Regular Season um das Heim- und das Pickrecht für die Viertelfinal-Serie der Playoffs. Zell am See hat sich als Regular-Season-Champion vier Bonuspunkte für die Zwischenrunde gesichert, die Rittner Buam SkyAlps als Zweiter drei Punkte. Ebenfalls mit dabei ist Jesenice (2 Bonuspunkte), Kitzbühel (1 Bonuspunkt) und Cortina (kein Bonuspunkt). Die Mannschaft, die nach der Master Round auf dem ersten Tabellenplatz der Zwischenrunde liegt, hat das erste Pickrecht, außerdem haben die ersten vier Mannschaften das Heimrecht. „Jede Mannschaft in der Master Round ist stark und gefährlich, wir müssen vor allem in der Defensive aufpassen und so gut wie möglich verteidigen“, ist Torhüter Colin Furlong vor den ersten drei Spielen gegen Kitzbühel (Dienstag, 11. Februar), Zell am See (Donnerstag, 13. Februar) und Jesenice (Samstag, 15. Februar) überzeugt und prophezeit: „Das werden 10 aufregende Master-Round-Spiele für alle Teams.“

„In der Regular Season haben wir gute Leistungen gezeigt, wir können uns aber in den Details immer noch verbessern. Darauf werden wir in der Master Round hinarbeiten, um für die Playoffs gerüstet zu sein“, sagt Furlong. Dabei waren die Rittner Buam SkyAlps immer wieder von Verletzungen und Krankheiten geplagt, auch Furlong musste einige Spiele aussetzen. „In jeder Saison gibt es solche Dinge, ich hoffe, dass sich das nun etwas verbessert. Auch mich hat es erwischt, jetzt bin ich aber wieder bei 100 Prozent und bereit für die anstehenden Aufgaben.“ Weiterhin fraglich sind Jakob Prast, Diego Cuglietta, Michael Lang und Hannes Uffelmann: „Sie sind alle ‚day by day‘, mal schauen, ob es sich schon für Dienstag ausgeht“, sagt Furlong.

Master Round, Alps Hockey League 2024/25

Dienstag, 11. Februar – 20.00 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Donnerstag, 13. Februar – 20.00 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – EK Die Zeller Eisbären

Samstag, 15. Februar – 18.00 Uhr, Športni Park Podmežakla

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps