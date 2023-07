Drei Südtiroler Podestplätze in Recoaro Terme

Recoaro Terme – Am Sonntag fand in Recoaro Terme der fünfte Lauf zur Motocross-Nord-Ost-Meisterschaft statt. Zwölf Südtiroler Piloten nahmen daran teil, drei von ihnen schafften den Sprung aufs Podium.

Am besten schnitt Moritz Flarer ab. Der Pilot vom Motoclub Meran belegte Platz 2 in der Klasse MX2 Expert. Auch Fabio Payer vom TT Südtirol kam in diesem Rennen als Dritter aufs Podest. Knapp am „Stockerl“ vorbeigeschrammt ist hingegen Thomas Arnoldo (MC Evergreen), der sich mit Rang vier begnügen musste.

Auch Norbert Lantschner holte einmal mehr eine Medaille. Der Pilot vom MC Evergreen sicherte sich den dritten Platz in der Master-Open-Kategorie. Elia Fulco – er startet für den MC Arco – kam in der 85-Junior-Klasse als Siebter ins Ziel, gleich dahinter folgte Liam Pichler auf Platz acht.