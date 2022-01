Dreikampf um Weltcupführung geht in Vatra Dornei weiter

Vatra Dornei – Der FIL Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn ist am kommenden Wochenende zu Gast in Rumänien. Auf der „Bukovina“-Bahn in Vatra Dornei geht der spannende Dreikampf um die Weltcupführung im Einsitzer Herren weiter.

Die Ausgangslage nach zwei von sieben Saisonrennen könnte spannender kaum sein: Weltmeister Thomas Kammerlander (AUT) und Alex Gruber (ITA) liegen in der Gesamtwertung derzeit mit je 185 Punkten auf Platz eins. Beide haben bislang einen Sieg und einen zweiten Platz auf ihrem Konto. Der Gesamtsieger des Vorjahres, Michael Scheikl (AUT), folgt mit 140 Punkten auf Rang drei. Sowohl Kammerlander als auch Gruber reisen mit guten Erinnerungen in die Karpaten: „Kammi“ gewann dort 2014 und 2019, Gruber 2020 und bei den Weltmeisterschaften 2017. Mit vier Siegen in Vatra Dornei steht allerdings Patrick Pigneter (ITA) ganz oben auf der Ehrentafel.

Im Einsitzer Damen ist die Bilanz ebenfalls ausgeglichen: Beim letzten Weltcup 2020 gewann Greta Pinggera (ITA), ebenso bei der WM 2017. In den Jahren 2014, 2016 und 2019 triumphierte ihre Teamkollegin Evelin Lanthaler (ITA) beim Weltcup in Vatra Dornei, wo sich auch die Russin Ekaterina Lavrenteva drei Mal in die Siegerliste eintragen konnte. Im Gesamtweltcup führt Lanthaler mit 200 Punkten klar vor Lisa Walch (GER/170) und Pinggera (140).

Ganz besonders ist die Ausgangslage im Doppelsitzer: Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) haben seit der Premiere 2013 dort jedes Weltcuprennen gewonnen (2013/2014/2015/2016/2019/2020), einzig bei der WM 2017 wurden sie von Rupert Brüggler/Tobias Angerer (AUT) geschlagen. Vielleicht geht diese beeindruckende Serie in diesem Jahr zu Ende, denn bei den Cousins Fabian Achenrainer/Simon Achenrainer (AUT) zeigt die Formkurve nach den beiden Podestplätzen in Umhausen (AUT) steil nach oben.

Programm dritten FIL Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn, Vatra Dornei (21.-23. Januar 2022)

Freitag, 21.01.2022

9.30 Uhr: Nationentraining Einsitzer, anschließend Nationentraining Doppelsitzer

Samstag, 22.01.2022

10 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

12 Uhr: Finale Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung Einsitzer Herren

Sonntag, 23.01.2022

10 Uhr: 1. Wertungslauf Doppelsitzer

10.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

11.30 Uhr: Finale Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung Doppelsitzer

12.15 Uhr: Finale Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung Einsitzer Damen