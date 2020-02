Drittes ITF-Halbfinale für Verena Meliss in Cancun

Cancun – Verena Meliss steht zum dritten Mal in ihrer Karriere in einem ITF-Halbfinale. Die 22-Jährige aus Kaltern bezwang am Freitagabend beim 15.000-Dollar-Turier in Cancun die Japanerin Mayuka Aikawa (WTA 850) in zwei Sätzen und zog somit in die Runde der besten Vier ein.

Die als Nummer 3 gesetzte Verena Meliss, aktuelle Weltranglisten-505., zog in Cancun zum dritten Mal nach Imola und Oslo (beide Mal im Vorjahr) in ein ITF-Halbfinale ein. Die Südtirolerin dominierte das heutige Viertelfinale gegen Aikawa nach Strich und Faden und fegte die Japanerin nach 1:19 Stunden Spielzeit klar mit 6:1, 6:2. Im Halbfinale trifft Meliss morgen auf die US-Amerikanerin Dasha Ivanova, Nummer zwei des Turniers und 464 der Welt, die heute die Brasilianerin Eduarda Piai ebenfalls mit 6:1, 6:2 abschoss.

Die besten Einzelergebnisse von Verena Meliss auf der ITF-Tour

Ein Finale (eine Niederlage)

24.10.2019 – 15.000 $, Oslo (NOR): Verena Meliss (ITA) – Ekaterina Kazionova (RUS) 3:6, 0:6

2 Halbfinale (ein Sieg, eine Niederlage)

24.10.2019 – 15.000 $, Oslo (NOR): Verena Meliss (ITA) – Kathleen Kanev (GER) 6:3, 6:2

21.07.2019 – 25.000 $, Imola (ITA): Verena Meliss (ITA) – Stefania Rubini (ITA) 3:6, 0:6

Zehn Viertelfinale (drei Siege, sieben Niederlagen)

09.02.2020 – 15.000 $, Cancun (MEX): Verena Meliss (ITA) – Mayuka Aikawa (JPN) 6:1, 6:2

24.10.2019 – 15.000 $, Oslo (NOR): Verena Meliss (ITA) – Iveta Dapkute (LTU) 6:2, 7:5

21.07.2019 – 25.000 $, Imola (ITA): Verena Meliss (ITA) – Eleni Kordolaimi (GRE) 4:6, 7:5, 6:3

18.08.2018 – 15.000 $, Cuneo (ITA): Verena Meliss (ITA) – Dalila Spiteri (ITA) 4:6, 4:6

15.07.2018 – 25.000 $, Getxo (ESP): Verena Meliss (ITA) – Andrea Gamiz (VEN) 6:7(5), 6:7(5)

03.06.2018 – 15.000 $, Antalya (TUR): Verena Meliss (ITA) – Angelina Zhuravleva (RUS) 2:6, 7:6(7), 2:6

22.04.2018 – 15.000 $, Antalya (TUR): Verena Meliss (ITA) – Alexandra Panova (RUS) 4:6, 4:6

12.11.2017 – 15.000 $, Antalya (TUR): Verena Meliss (ITA) – Carolina Alves (BRA) 6:1, 4:6, 3:6

01.10.2017 – 15.000 $, Melilla (ESP): Verna Meliss (ITA) – Paula Arias Manjon (ESP) 3:6, 6:3, 4:6

26.02.2016 – 10.000 $, Hammamet (TUN): Verena Meliss (ITA) – Sviatlana Pirazhenka (BLR) 1:6, 3:6