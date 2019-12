EBEL: Jahresauftakt mit kompletter Runde

Zum elften Mal in Folge wird zu Neujahr in der Erste Bank Eishockey Liga eine Spielrunde ausgetragen. In der 34. Runde sind fünf Spiele angesetzt, die Partie zwischen den spusu Vienna Capitals – sie sind seit mittlerweile 169 Minuten und 31 Sekunden ohne Gegentreffer – und Hydro Fehérvár AV19 wird ab 17.15 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD übertragen. Neben dem Keller-Duell in Dornbirn, muss der Tabellenführer EC Red Bull Salzburg nach Bozen, während die Moser Medical Graz99ers ihren dritten Anlauf auf ihren 400. Sieg in einem Regular-Season-Spiel (seit 2003/04) nehmen. Im einzigen Duell zweier Teams der Top-5 empfängt der HC Orli Znojmo den EHC Liwest Black Wings Linz.

Fakten vor der 34. Runde:

Am ersten Spieltag des Jahres 2020 wird das Spiel zwischen den spusu Vienna Capitals und Hydro Fehérvár AV19 live auf Sky Sport Austria 1 HD übertragen.

Die Begegnungen der 34. Runde waren zuletzt am 26. bzw. 28. Dezember – nur mit anderem Heimrecht – angesetzt.

Die Moser Medical Graz99ers nehmen ihren dritten Anlauf auf ihren 400. Sieg in einem Spiel der Regular Season in der Erste Bank Eishockey Liga. (seit der Saison 2003/04)

Der EC Panaceo VSV ist in der 34. Runde spielfrei.

Mi, 01.01.2020, 17.30 Uhr: spusu Vienna Capitals – Hydro Fehérvár AV19 (live auf Sky Sport Austria)

Referees: FICHTNER, SMETANA, Gatol, Kaspar.

Die Capitals holten in den drei Spielen nach Weihnachten das Punktemaximum von neun Zählern, bei einem Torverhältnis von 19:1 Treffern

Am 26. Dezember feierten die zweitplatzierten Wiener beim Comeback von Rafael Rotter einen 6:1-Auswärtserfolg in Ungarn

Bei Fehervar wechselten sich Sieg und Niederlage in den letzten sechs Spielen stets ab, gestern mussten sich die Ungarn zu Hause Linz in der Verlängerung geschlagen geben

Die beiden Teams trafen bislang 36 Mal auf Wiener Eis aufeinander, die Capitals konnten davon 29 Duelle für sich entscheiden

Fehervar gewann die letzten vier Auswärtsspiele in Znojmo, Klagenfurt, Salzburg und Dornbirn

Mi, 01.01.2020, 17.30 Uhr: HC Orli Znojmo – EHC Liwest Black Wings Linz

Referees: TRILAR, ZRNIC, Muzsik, Soos.

Nachdem Znojmo in den elf Spielen davor stets gepunktet hatte und neun Partien gewann, unterlagen die Tschechen am Montag klar mit 0:5 gegen Wien

Die fünftplatzierten Linzer, die in der Tabelle nur einen Zähler hinter den Adlern liegen, beendeten hingegen mit einem Overtime-Sieg in Ungarn ihre Niederlagenserie

In den letzten fünf Jahren trafen die beiden Teams gleich vier Mal zum Neujahrsauftakt aufeinander, dreimal gingen die Oberösterreicher als Sieger vom Eis

Am 1.1.2019 feierten die Black Wings einen 8:5-Sieg in Znojmo, Brian Lebler und Dan DaSilva erzielten jeweils einen Doppelpack

In den bisherigen drei Saisonduellen setzten sich jedoch stets die Tschechen durch. Zwei Mal mit 4:3 nach Verlängerung und erst vor wenigen Tagen an der Unteren Donaulände mit 5:4 nach Penaltyschießen

Im ersten Spiel des neuen Jahrzehnts müssen die Linzer weiterhin auf den gesperrten Troy Rutkowski verzichten. Die rekonvaleszenten Kalus und Mocher stehen nicht zur Verfügung, hinter den Einsätzen von Altmann und McNeill schwebt noch ein Fragezeichen

Mi, 01.01.2020, 17.30 Uhr: Moser Medical Graz99ers – EC-KAC

Referees: PIRAGIC, SIEGEL, Nagy, Nemeth.

Sie treffen auf den regierenden Meister EC-KAC. Gegen die Kärntner mussten sich die Steirer am 28. Dezember mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben, machten in diesem Spiel aber einen 0:2-Rückstand wett.

Aktuell besitzen die Grazer, ihnen fehlen sieben Punkte auf die Top-5, trotz der jüngsten zwei Niederlagen (KAC & VSV) einen Lauf: in den letzten sechs Spielen sammelte die Mannschaft von Doug Mason zumindest einen Punkt (vier Siege).

Damit haben die Grazer innerhalb der letzten fünf Spieltage die zweitmeisten Punkte aller Teams gesammelt.

Der EC-KAC hat nach seinem Shootoutsieg über Graz zum Jahresausklang das Kärntner Derby in der Verlängerung für sich entschieden – und damit den zweiten Sieg in Folge gefeiert.

Die beiden Teams bestreiten gegeneinander das 112. Duell (seit der Saison 2003/04), die „Rotjacken“ gewannen 72 Spiele. Das Pack-Derby ist nahezu ausverkauft.

Die Grazer hatten jüngst speziell auf heimischem Eis Probleme gegen den EC-KAC zu scoren, trafen in den letzten vier Heimspielen gegen den Meister nur dreimal.

Joakim Hillding und Kalle Johansson kehren bei Graz in das Lineup zurück.

Der EC-KAC muss in Graz ein letztes Mal auf den gesperrten Adam Comrie verzichten, ebenso nicht dabei sind Lars Haugen, Marcel Witting (beide verletzt) und der angeschlagene Nick Petersen, bei dem die Rückkehr in den Spielbetrieb allerdings nur noch eine Frage von Tagen sein sollte. Fraglich ist zudem der Einsatz von Siim Liivik, der im Derby am Samstag eine leichte Blessur davontrug.

Mi, 01.01.2020, 17.30 Uhr: Dornbirn Bulldogs – HC TWK Innsbruck „Die Haie“

Referees: NIKOLIC M., STOLC, Martin, Tschrepitsch.

Letzter gegen Vorletzten lautet das Duell zwischen den Dornbirn Bulldogs und dem HC TWK Innsbruck „Die Haie“.

Die beiden Teams starten mit zuletzt unterschiedlichen Ergebnissen ins neue Jahr: Während Dornbirn mit Heimsiegen über Salzburg und Bozen 2019 mit zwei Siegen beendete, erstmals in dieser Saison eine Siegesserie zur Hand hat, setzte es für Innsbruck in Bozen (0:7) und Salzburg (1:5) zwei klare Niederlagen.

Für die Bulldogs steht das dritte Heimspiel in Folge an, die Haie müssen zum dritten Mal in Serie auswärts ran.

Sowohl der HCI als auch DEC haben mit 124 bzw. 126 Gegentoren die meisten Treffer hinnehmen müssen.

Die beiden Mannschaften bestreiten gegen einander bereits das 40. West Derby. Innsbruck gewann 18, Dornbirn 21 Spiele.

Die ersten beiden Saisonspiele gewannen die Bulldogs, beim letzten – am 26. Dezember – setzten sich die „Haie“ mit 6:1 klar durch.

Tyler Cuma, Thomas Vallant und Florian Pedevilla (alle HCI) werden voraussichtlich auch in Dornbirn nicht mit an Bord sein.

Mi, 01.01.2020, 18.00 Uhr: HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg

Referees: KOPETZ, NIKOLIC K., Pardatscher, Sparer.

Der HCB Südtirol Alperia empfängt am Neujahrstag Tabellenführer EC Red Bull Salzburg. Dieses Spiel wird als einziges der 34. Runde erst um 18.00 Uhr gestartet.

Während Salzburg am letzten Spieltag dem HC TWK Innsbruck „Die Haie“ mit 5:1 keine Chance ließ, musste Bozen im Kampf um die Top-6 einen Rückschlag hinnehmen: Es unterlag auswärts dem Schlusslicht Dornbirn Bulldogs (4:5).

Die beiden Mannschaften standen sich zuletzt am Stefanitag gegenüber. Salzburg gewann das Heimspiel knapp mit 2:1 und holte sich nach dem 5:1 zu Saisonbeginn den zweiten Erfolg über Bozen in dieser Spielzeit. Das dritte Duell gewannen die „Füchse“ nach Penaltyschießen mit 2:1.

Das zweitbeste Team im Powerplay (RBS | 25,0%) tritt beim schwächsten Team in Überzahl an (HCB | 10,8%). Im Penaltykilling rangieren beide Teams unter den Top-4.

Die beiden Teams bestreiten das 48. Duell gegeneinander. RBS gewann 28 Spiele – und auch sieben der letzten acht Duelle.

Salzburg ist weiterhin das beste Auswärtsteam der Liga, gewann dreizehn von 15 Spielen.

Patrick Wiercioch sollte dem HCB nach seinem Engagement mit Team Kanada beim Spengler Cup wieder zur Verfügung stehen.

Bei Salzburg fehlen die rekonvaleszenten Thomas Raffl und Alexander Rauchenwald.

Brett Flemming (Knöchelverletzung) und Daniel Glira (Muskelprobleme) sind bei Bozen fraglich.