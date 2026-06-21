Ecuador blamiert sich mit Nullnummer gegen Curacao

Von: apa

Ecuador hat sich bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada am Samstag blamiert. Die Südamerikaner kamen in Kansas City vor 68.598 Zuschauern gegen WM-Debütant Curacao nach einer schwachen Vorstellung und trotz eines klaren Chancenplus über eine Nullnummer nicht hinaus. Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen droht dem Tabellendritten nun das Aus nach der Gruppenphase, wartet doch zum Abschluss das Gruppe-E-Duell mit dem makellosen Leader Deutschland.

Ecuador hätte die Partie früh in die gewünschten Bahnen lenken können. Stürmer Enner Valencia scheiterte nach zwei Minuten nach einem weiten Zuspiel aber aus rund elf Metern an Curacao-Tormann Eloy Room. Der Underdog selbst wurde vor der Pause nur bei einem Schuss von Sherel Floranus (8.) gefährlich, verteidigte sonst aber geschickt und profitierte auch davon, dass der Gegner in der Offensive zu langsam und wenig ideenreich agierte. Room rückte trotzdem mehrmals in den Mittelpunkt, hielt auch einen weiteren Abschluss von Valencia (20.) und einen von John Yeboah (42.).

Ecuador ließ zu viele Chancen liegen

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie noch deutlich offener, da Curacao mutiger wurde und auch vorne einige Male Akzente setzen konnte. So musste Hernan Galindez einen Comenencia-Schuss parieren, der Locadia-Nachschuss wurde geblockt (60.). Zudem war Ecuadors Schlussmann auch bei einem abgefälschten Versuch von Juninho Bacuna gefragt (74.). Ein klares Chancenübergewicht blieb aber auf Seiten der Südamerikaner. Kevin Rodriguez (62., 66.), Valencia (65., 77., 84.), Piero Hincapie (74.) und Pedro Vite (80.) ließen teils große Chancen aus. Mehrmals war beim 37-jährigen Schlussmann von Miami FC Endstation.

Zudem traf “Joker” Angelo Preciado bei einer abgerissenen Flanke noch die Latte (90.). Deshalb mussten die Starspieler Moises Caicedo, Piero Hincapie, Willian Pacho und Co. mit hängenden Köpfen den Platz verlassen. Auf Teamchef Sebastian Beccacece wird noch mehr Kritik als schon zuvor einprasseln. Ganz anders die Situation beim Inselstaat. Dick Advocaat schaffte es mit seiner Truppe, das 1:7 gegen Deutschland vergessen zu machen. Nach Schlusspfiff hatte der Niederländer wie viele andere Akteure Tränen in den Augen. Als Belohnung besteht nun die Chance auf den Aufstieg im direkten Duell mit dem zwei Zähler davorliegenden Tabellenzweiten Elfenbeinküste.