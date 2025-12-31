Eder bei Prevc-Gala Vierte – Norwegerin disqualifiziert

Von: apa

Lisa Eder hat beim Auftakt der Two-Nights-Tour am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen Rang vier belegt. Die Salzburgerin setzte am Silvestertag Sprünge über 127,5 und 129,5 m in den Schnee und verpasste das Stockerl um 4,2 Punkte. Den Sieg holte sich überlegen die Slowenin Nika Prevc (136,5/134,5 m) mit 271,1 Zählern vor der Deutschen Selina Freitag (-23,1 Pkt.) und Nozomi Maruyama aus Japan (-27,0). Die Norwegerin Anna Odine Ström wurde nachträglich disqualifiziert.

Bei der elftplatzierten Ström wurde bei der FIS-Kontrolle nach dem Bewerb eine zusätzliche Sohle in einem Socken gefunden, wie der Weltverband mitteilte. Die Gesamtweltcup-Dritte gewann im laufenden Olympia-Winter bereits ein Springen in Wisla und stand vor der Two-Nights-Tour dreimal in Serie auf dem Podest. Bei der durch den norwegischen Anzug-Skandal überschatteten Heim-WM in Trondheim im Februar hatte Ström im Team sowie Mixed-Team die Goldmedaille gewonnen und auf der Normalschanze Bronze geholt.

Wie bei der Vierschanzentournee kommt auch bei der Two-Nights-Tour der K.o.-Modus zur Anwendung. Eder behielt vor der stattlichen Kulisse von 5.000 Zuschauern die Oberhand gegenüber der Japanerin Ringo Miyajima und war zunächst Dritte. Mühlbacher (124 m) verlor ihr Duell gegen die Deutsche Katharina Schmid, schaffte es aber als bester “lucky loser” auf Rang 13 in den zweiten Durchgang der besten 20. Dort musste Eder noch Maruyama vorbeilassen, während ihre oberösterreichische Teamkollegin mit einem 116,5-m-Satz noch drei Plätze verlor.

Eder und Mühlbacher bilanzieren positiv

“Ich bin ganz zufrieden heute. Es war etwas verkrampfter vom Tisch, aber für das war es ganz okay”, sagte Eder zur APA. Auch Julia Mühlbacher bilanzierte nach ihrem 16. Platz positiv. “Man muss sich erst einmal im K.o.-Duell beweisen. Von dem her bin ich froh, dass ich solide angeschrieben habe in den Top 20.” Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart sprach von einem “guten Job” des ÖSV-Duos. “Die anderen waren heute leider doch um einiges stärker. Lisa kommt von den Punkten aber immer näher und hat immer wieder Sprünge dabei, mit denen sie die anderen ärgern kann.” Chiara Kreuzer und Hannah Wiegele waren in der Qualifikation gescheitert.

Das zweite Weltcupspringen der Two-Nights-Tour findet am Neujahrstag in Oberstdorf statt (16.15 Uhr/live ORF 1). “Neue Schanze, neuer Tag – da heißt es schnell umstellen und gleich einmal schauen, dass man gut reinkommt”, lautet die Devise von Eder, die den Jahreswechsel im Bett verbringt und vor Mitternacht schlafen geht. Prevc steht dort vor ihrem dritten Gesamtsieg bei der dritten Ausgabe. Diese könnte die letzte sein, in der kommenden Saison könnte die Tour von der erstmaligen Vierschanzentournee für Frauen abgelöst werden.