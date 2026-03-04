Aktuelle Seite: Home > Sport > Ehemaliger Rapid-Goalie Georg Koch gestorben
Ex-Rapid-Keeper Koch an Krebs verstorben

Ehemaliger Rapid-Goalie Georg Koch gestorben

Mittwoch, 04. März 2026 | 19:38 Uhr
Ex-Rapid-Keeper Koch an Krebs verstorben

Von: APA/dpa

Der frühere Rapid-Tormann Georg Koch ist im Alter von 54 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Der Deutsche brachte es 2008 auf neun Einsätze für die Hütteldorfer – den letzten davon absolvierte er in einem Derby, in dem ein von Austria-Fans geworfener Böller in seiner unmittelbarer Nähe explodierte. Danach litt Koch unter Tinnitus und Gleichgewichtsstörungen. In Deutschland spielte Koch 213 Mal in der Bundesliga und 165 Partien in der 2. Liga.

Unter Vertrag stand der Torhüter neben Rapid auch bei Fortuna Düsseldorf, Eindhoven, Bielefeld, Kaiserslautern, Duisburg und Cottbus. Zuletzt arbeitete Koch als Tormanntrainer von Drittligist Viktoria Köln in der Saison 2022/23 im Profi-Bereich.

2023 wurde die Krebserkrankung diagnostiziert, ein Jahr später machte er die Diagnose öffentlich. Festgestellt worden sei “der ganze Mist bei einer Routine-Untersuchung. Mir ging es zuvor schon nicht so gut, und meine Blutwerte waren auffällig schlecht”, sagte Koch damals der “Bild am Sonntag”.

