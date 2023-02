Ein neuer Tabellenführer wird gesucht

Bozen – In der Alps Hockey League stehen am Samstag wieder sechs Partien auf dem Programm. In der Masterround könnten Salzburg, Jesenice und auch Ritten die Tabellenführung vom spielfreien Spitzenreiter aus Cortina übernehmen. Im Topspiel der Qualifikationsgruppen stehen sich Kitzbühel und Lustenau gegenüber. Alle Begegnungen werden im Pay-per-View-Livestream auf www.valcome.tv übertragen.

Masterround:

Sa, 4.02.2023, 18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – Red Bull Hockey Juniors

Referees: HOLZER, VIRTA, Basso, Spiegel | >> PPV-Livestream <<

Die Rittner Buam und Salzburg treffen am Samstag erstmals in der Masterround aufeinander. Während die Südtiroler am Donnerstag die zweite Niederlage in Folge hinnehmen mussten und auf Rang vier zurückfielen, feierten die Juniors einen 8:0-Kantersieg über Jesenice. Für die nun zweitplatzierten Red Bulls war es der dritte Sieg in Serie. Ritten und Salzburg standen sich in dieser Saison zweimal gegenüber, wobei jedes Team das Heimspiel gewann.

Sa, 4.02.2023, 19.00 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – HDD SIJ Acroni Jesenice

Referees: BAJT, MOSCHEN, Arlic, Cristeli | >> PPV-Livestream <<

Sowohl Unterland als auch Jesenice verloren drei ihrer bisherigen vier Spiele in der Masterround, die Slowenen kassierten zuletzt in Salzburg sogar ein 0:8. Konträr zum Grunddurchgang stellen die Stahlstädter nun die schwächste Offensive, erzielten in vier Partien erst sechs Tore. Die Südtiroler gewannen zwei der bisherigen drei Saisonduelle, vor zwei Wochen setzten sie sich mit 5:3 in Jesenice durch.

Qualification Round A:

Sa, 4.02.2023, 19.15 Uhr: Steinbach Steel Wings Linz – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: BRUNNER, HLAVATY, Legat, Schonaklener | >> PPV-Livestream <<

Durch die bereits vierte Niederlage in der Qualification Round (1:5 gegen Zell am See) ist eine Playoff-Teilnahme für Linz bereits in wiete Ferne gerückt. Sterzing verbesserte sich mit einem 7:0-Kantersieg gegen Gröden hingegen auf Rang zwei. Nun wollen die Broncos auch auswärts punkten, von den letzten sechs Spielen in der Fremde gingen sie fünf Mal als Verlierer vom Eis. Die Vorzeichen vor dem Duell mit den Steel Wings stehen gut, gewann Sterzing doch bislang alle acht AHL-Vergleiche.

Sa, 4.02.2023, 19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – SHC Fassa Falcons

Referees: BULOVEC, WUNTSCHEK, Voican, Weiss | >> PPV-Livestream <<

Nach drei Siegen aus vier Spielen der Zwischenrunde sind die Zeller Eisbären überlegener Tabellenführer ihrer Gruppe. Am Samstag bekommen es die Pinzgauer mit den Fassa Falcons zu tun. Mit einem Sieg gegen die Südtiroler kann Zell am See den Einzug in die Pre-Playoffs fixieren. Die Italiener starteten mit drei Siegen (sie kassierten dabei nur fünf Gegentore) und liegen nur einen Punkt hinter den Top-3. Die Teams begegneten sich bislang zweimal im Grunddurchgang, wobei das Heimteam jeweils die Oberhand behielt.

Qualification Round B:

Sa, 4.02.2023, 19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – EC-KAC Future Team

Referees: LEGA, SORAPERRA, Müller, Rinker | >> PPV-Livestream <<

Mit dem dritten Sieg in Folge (4:1 beim direkten Konkurrenten in Meran) kletterte Bregenzerwald auf Rang drei. Klagenfurt holte in der Zwischenrunde aus vier Spielen nur zwei Punkte, die Kärntner sind somit unter Zugzwang. Während der KAC in vier Partien nur vier Treffer erzielte, zeigten sich die Vorarlberger in der Defensive solide (fünf Gegentore in drei Matches). Die beiden bisherigen Saisonduelle gingen an Bregenzerwald.

Sa, 4.02.2023, 20.00 Uhr: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – EHC Lustenau

Referees: GIACOMOZZI, KAINBERGER, Huber, J. Seewald | >> PPV-Livestream <<

Am Samstag kommt es im Sportpark Kitzbühel zum großen Schlager in der Qualifikationsgruppe B. Die Gastgeber treffen auf Spitzenreiter EHC Lustenau. Mit einem Spiel mehr als der direkte Konkurrent aus Tirol führen die in der Zwischenrunde noch ungeschlagenen Vorarlberger die Tabelle mit zwölf Punkten an. EHC-Coach Philipp Winzig wird bei diesem Spiel wieder einige Linienumstellungen vornehmen müssen. Neben den langzeitverletzten Leon Schmeiser und Dominik Oberscheider stehen hinter den Einsätzen von Torhüter Erik Hanses, Kevin Puschnik und Philipp Koczera große Fragezeichen. Kitzbühel gewann zwei von drei Saisonduellen.

McGowan verlässt Gröden

Der Hockey Club Gherdëina teilte mit, dass der Kanadier Brad McGowan den Verein verlässt. Der ehemalige Liga-MVP hat ein Angebot aus dem Ausland angenommen und wird Coach Marco Liberatore für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.