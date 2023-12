Ein Spiel am Samstag – volle Runde am zweiten Weihnachtsfeiertag

Bozen – In der Alps Hockey League stehen zur Weihnachtszeit traditionell zahlreiche Spiele am Programm. Noch vor Weihnachten duellieren sich am Samstag Tabellenführer Rittner Buam SkyAlps und Vorjahresfinalist S.G. Cortina Hafro. Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag sind auch die übrigen 14 Teams der internationalen Liga im Einsatz. Dabei stehen sich unter anderem der EK Die Zeller Eisbären und die Wipptal Broncos Weihenstephan gegenüber. Alle Spiele gibt es wie gewohnt im PPV-Livestream auf www.valcome.tv zu sehen.

Alps Hockey League | 23.12.2023

Sa, 23.12.2023, 18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – S.G. Cortina Hafro

Im letzten Spiel vor Weihnachten stehen sich die Rittner Buam SkyAlps und S.G. Cortina Hafro gegenüber. Die Rittner Buam behaupteten am Donnerstag mit einem 3:0-Heimsieg im Topspiel gegen Zell am See die Tabellenführung. Für die Südtiroler war es der dritte Sieg am Stück. Mit 56 Punkten haben die Buam zwölf Punkte Vorsprung auf den Tabellenfünften Cortina. Die Italiener setzten sich mit 3:2/SO in Lustenau durch. Sollte Ritten gegen Cortina gewinnen, wären sie bereits fix für die Playoffs qualifiziert. Das erste Saisonduell entschied allerdings Cortina mit 5:4/SO für sich.

Alps Hockey League | 26.12.2023

Di, 26.12.2023, 18.00 Uhr: SIJ Acroni Jesenice – Steel Wings LINZ AG

Die volle Runde am Stefanitag wird mit der Partie SIJ Acroni Jesenice gegen Steel Wings LINZ AG eröffnet. Der Titelverteidiger aus Slowenien befindet sich aktuell in keiner guten Form. Zuletzt unterlagen sie sowohl dem Tabellen-13. Gröden als auch Tabellenschlusslich EC-KAC Future Team deutlich. Als Siebenter wären sie aktuell nicht für die Master Round qualifiziert. Der Rückstand auf Platz sechs beträgt aber nur zwei Punkte. Die Steel Wings sind Tabellen-14. und konnten zwei der vergangenen fünf Spiele gewinnen. Am Donnerstag unterlagen die Oberösterreicher in Kitzbühel mit 1:3.

Di, 26.12.2023, 19.00 Uhr: EC-KAC Future Team – Hockey Unterland Cavaliers

Nach 17 Niederlagen am Stück beendete das EC-KAC Future Team ausgerechnet gegen Titelverteidiger Jesenice seine Niederlagenserie. Das Tabellenschlusslicht setzte sich zu Hause klar mit 5:2 durch. Die Hockey Unterland Cavaliers unterlagen in einem Torspektakel zu Hause den Red Bull Hockey Juniors mit 6:8. Es war eine von drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen für die Südtiroler, die in der Tabelle auf Platz zehn liegen. Im ersten Saisonduell mit dem Future Team setzte sich Unterland klar mit 7:1 durch.

Di, 26.12.2023, 19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – S.G. Cortina Hafro

Zu einem Duell zweier Top-6-Teams kommt es bei der Begegnung Red Bull Hockey Juniors gegen S.G. Cortina Hafro. Die Juniors sind mit 51 Punkten Dritter, Cortina hat vor der Partie am 23. Dezember in Ritten 44 Punkte inne und ist Fünfter. Neben Ritten sind die Jungbullen das zweite Team, dass bereits 100 Tore erzielt hat. Alleine acht Treffer verbuchten die Salzburger beim 8:6-Erfolg bei Unterland am Donnerstag. Gegen Cortina setzte sich RBJ im ersten Saisonduell mit 4:3 durch. Vergangene Spielzeit trafen beide Teams im Halbfinale aufeinander, welches Cortina knapp mit 4:3-Siegen für sich entscheiden konnte.

Di, 26.12.2023, 19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – Wipptal Broncos Weihenstephan

Der Tabellenzweite EK Die Zeller Eisbären unterlag am Donnerstag im Spitzenspiel bei den Rittner Buam mit 0:3 und kassierte die erste Niederlage im Dezember. Zuvor feierte das Team aus Pinzgau vier Siege am Stück. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bekommen es die Eisbären zu Hause mit den Wipptal Broncos Weihenstephan zu tun. Die Südtiroler liegen auf Tabellenplatz sechs, haben aber nur zwei Punkte Vorsprung auf den Siebenten Jesenice. Am Donnerstag unterlagen die Wildpferde in Meran klar mit 0:4. Für die Broncos war es bereits die vierte Niederlage am Stück. Im ersten Saisonduell mit Zell am See musste sich Sterzing knapp mit 5:6 geschlagen geben.

Di, 26.12.2023, 19.30 Uhr: EHC Lustenau – HC Gherdeina valgardena.it

In einem Nachbarschaftsduell in der Tabelle empfängt der EHC Lustenau den HC Gherdeina valgardena.it. Während der EHC bereits seit vier Spielen auf einen Sieg wartet, konnte Gröden die vergangenen drei Partien für sich entscheiden. In der Tabelle haben beide Teams 32 Punkte inne. Aufgrund des besseren Torverhältnisses liegt Lustenau als Zwölfter vor Gröden auf Platz dreizehn. In dieser Saison standen sich beide Teams bereits exakt vor zwei Monaten, am 26. Oktober, gegenüber. Damals behielt Lustenau mit 5:3 die Oberhand.

Di, 26.12.2023, 19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – HC Meran/o Pircher

Nach acht Siegen in Folge musste sich der EC Bregenzerwald am Donnerstag erstmals wieder geschlagen geben. In Fassa unterlagen die Wälder mit 3:4/SO. Als Tabellenvierter sind die Vorarlberger aber weiterhin voll auf Kurs Master Round. Ihr Vorsprung auf Platz sieben beträgt bereits sieben Punkte. Der HC Meran/o Pircher ist Tabellenneunter. Aus den vergangenen fünf Spielen feierten die Adler zwei Siege. Zuletzt setzten sich die Südtiroler gegen Sterzing klar mit 4:0 durch. Gegen Bregenzerwald unterlagen sie erst am 2. Dezember mit 2:4.

Di, 26.12.2023, 20.00 Uhr: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – Rittner Buam SkyAlps

Tabellenführer Rittner Buam SkyAlps gastiert beim EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel. Die Südtiroler setzten sich am Donnerstag im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Zell am See mit 3:0 durch und sind vor Weihnachten noch am 23. Dezember gegen Cortina gefordert. Kitzbühel feierte am Donnerstag einen 3:1-Erfolg gegen die Steel Wings. Es war einer von drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen für die Tiroler. Im ersten Saisonduell mit den Buam unterlag Kitzbühel mit 1:4.

Di, 26.12.2023, 20.45 Uhr: SHC Fassa Falcons – HK RST Pellet Celje

Der Spieltag am zweiten Weihnachtsfeiertag wird mit der Partie SHC Fassa Falcons gegen HK RST Pellet Celje abgeschlossen. Die Italiener konnten drei der vergangenen fünf Spiele für sich entscheiden und sind Tabellenelfter. Celje ist 15. und wartet bereits seit neun AHL-Spielen auf einen Sieg. Vor heimischem Publikum gewann Fassa die vergangenen sechs Spiele allesamt. Celje holte in der Fremde lediglich sechs von möglichen 39 Punkten. Im ersten Saisonduell gelang dem Liganeuling aus Slowenien ein klarer 7:2-Heimsieg.