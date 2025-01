Eine intensive aber auch erfolgreiche Rennwoche für Südtirols Ski-Nachwuchs

Von: mk

Bozen – FIS-Rennen in Pila und am Kronplatz, der Marlene Cup und der Athesia Cup in Schnals – die jungen Rennläuferinnen und Rennläufer der verschiedenen Altersklassen aus Südtirol waren in der vergangenen Woche gefordert. Dabei konnten sie einmal mehr ihr Können unter Beweis stellen.

Südtirols junge Rennläuferinnen und Rennläufer waren im Laufe der vergangenen Woche bei FIS-Rennen in Pila (Aostatal) im Einsatz, die für die Grand Prix Italia Junior Wertung gezählt werden. Im ersten Super-G am Dienstag, 7. Jänner setzte sich Aaron Stuffer (SC Gröden) in der Altersklasse U18 vor Landeskader-Athlet Noah Gamper (ASV Tscherms) durch. 24 Stunden später belegte Stuffer Rang zwei. Am Samstag landete Ivy Schölzhorn (RG Wipptal), ebenfalls eine Landeskader-Rennläuferin, in einem weiteren Super-G der Damen in der U18-Wertung auf dem zweiten Rang.

K & K beim Marlene Cup bärenstark

Fortgesetzt wurde am Wochenende der Marlene Cup, und zwar im Rahmen eines nationalen FIS Junioren-Rennens auf der Pre-da-Peres-Piste am Furkelpass. Zur Austragung kam ein Riesentorlauf. Die Tagesbestzeit erzielte bei den Männern Alois Köllemann Baldini (ASV Vinschger Oberland), während bei den Frauen Victoria Klotz (RG Wipptal) eine Klasse für sich war und mit zwei Sekunden Vorsprung gewann. Klotz ist ein Jahrgang 2008 und fährt in der Altersklasse U18. Hier die Podien des Marlene Cups im Überblick:

U21 Männer:

1. Alois Köllemann Baldini (ASV Vinschger Oberland) 2.17,74

2. Max Clara (ASD Kronplatz Ski Team) 2.18,61

3. Ivan Kerschbaumer (SC Gröden) 2.19,14

U18 Männer:

1. Noah Gamper (ASV Tscherms) 2.19,01

2. Alex Silbernagl (Seiser Alm Ski Team) 2.20,46

3. Christian Kostner (SC Gröden) 2.21,40

U21 Frauen:

1. Amelie Kinzner (RG Wipptal) 2.22,83

2. Nora Pernstich (ASV TZ Überetsch-Unterland) 2.24,83

3. Greta Morandell (ASV TZ Überetsch-Unterland) 2.25,28