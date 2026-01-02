Einschreibungen für Rosengarten Schlern Sky Marathon geöffnet

Von: Ivd

Tiers – Bis zum Jahreswechsel war mit dem Samstag, 11. Juli 2026 der Termin des Rosengarten Schlern Sky Marathons bekannt. Nun sind auch die Anmeldungen für die neunte Ausgabe des Südtiroler Trail-Klassikers möglich, der im Olympia-Jahr neben den beiden traditionellen Distanzen mit einer neuen, 16 Kilometer langen Strecke (800 Höhenmeter) aufwartet.

Mit dieser neuen Strecke ist das Organisationskomitee dem Wunsch zahlreicher Läuferinnen und Läufer nachgekommen. „Sie haben einen Lauf für Einsteiger erbeten, um in unserer sagenhaften Bergwelt erste Erfahrungen im Trail-Lauf machen zu können. Dem sind wir mit den 16 Kilometern und 800 Höhenmetern nachgekommen. Für die Premiere in diesem Jahr sind die Startplätze auf 100 limitiert. Interessierte sollten sich mit ihrer Einschreibung deshalb unbedingt beeilen“, erklären die Veranstalter.

Ansonsten hält man in Tiers am Rosengarten an Bewährtem fest. Kein Wunder, zählt der Rosengarten Schlern Sky Marathon unter Ausdauersportlerinnen und -sportlern zu den beliebtesten, sowie landschaftlich schönsten Trail-Läufen überhaupt. Die lange Distanz von 46 Kilometern mit rund 3000 Höhenmetern ist eine echte Herausforderung. „Hier sind eine exzellente Vorbereitung und Schwindelfreiheit Voraussetzung, um teilzunehmen zu können. Eine Besonderheit ist die Tatsache, dass hier kein einziger Meter auf Asphalt gelaufen wird und die Teilnehmenden großteils im alpinen Terrain unterwegs sind“, so das Organisationskomitee weiter. Auch die mittlere Distanz ist mit einer Länge von 36 Kilometern und knapp 2000 Höhenmetern eine wahre Challenge.

Einzigartiges Panorama im Herzen der Dolomiten

Eine Gemeinsamkeit, die alle drei Distanzen haben, ist das einzigartige Panorama im Herzen der Dolomiten, in dessen Genuss die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Laufen kommen. Und das erhabene Gefühl, etwas Großartiges geschafft zu haben, sobald sie die Ziellinie auf dem Dorfplatz in Tiers überqueren. Der Respekt der Zuschauenden und der Konkurrenten ist jedem und jeder nach so einer „Heldentat“ sicher. So wird es auch bei der kommenden Ausgabe am 11. Juli 2026 sein.

Die Einschreibungen für das große Südtiroler Trail-Spektakel im Hochsommer 2026 werden auf der offiziellen Webseite www.skymarathontiers.it entgegengenommen, wo es viele weitere nützliche Informationen zum Event gibt. Für die 46 km Distanz (ohne Asphaltpassagen) sind 80 Euro zu begleichen, für die 36 Kilometer Distanz 75 Euro und für die neue, 16 Kilometer Strecke (mit maximal 100 Teilenehmenden) 70 Euro. Im Startgeld inbegriffen ist ein reichhaltiges Startpaket mit lokalen Produkten und Spezialitäten.