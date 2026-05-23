Eishockey-Nationalteam unterliegt Deutschland bei WM 2:6

Von: apa

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat den vorzeitigen Einzug ins WM-Viertelfinale verpasst. Die ÖEHV-Mannschaft musste sich Verfolger Deutschland am Samstag in Zürich 2:6 (0:0,1:2,1:4) beugen. Mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit hätte die Truppe von Teamchef Roger Bader das Viertelfinale gebucht. Stattdessen spürt Rot-weiß-rot nach der verpassten Überraschung vor den abschließenden beiden Vorrundenspielen gegen Finnland am Sonntag und die USA den Atem der Konkurrenz.

Leon Wallner (23.) ließ Österreich kurz vom vierten Sieg im fünften Gruppenspiel träumen. Doch den unter Siegpflicht stehenden Deutschen gelang noch im Mitteldrittel die Wende. Angeführt vom Dreifachtorschützen Lukas Reichel gab die schwach ins Turnier gestartete DEB-Auswahl die Führung nicht mehr her. Damit muss Österreich weiter auf den ersten WM-Sieg gegen den “Lieblingsnachbarn” seit elf Jahren warten. Als Dritter (9) hinter den Aufsteigern Schweiz (18) und Finnland (15) droht im Rennen um einen Top-vier-Platz noch Gefahr von Deutschland (7), Lettland (6) und USA (5).

“Müssen noch ein Spiel gewinnen”

“Über 60 Minuten haben die Deutschen verdient gewonnen”, sagte Bader im ORF. “Die ersten 30 Minuten waren gut, da hat alles gestimmt: die Struktur im Spiel, die Zweikämpfe, die Chancen, die wir erarbeitet haben.” In den zweiten 30 Minuten sei vieles gegen das Team gelaufen, sagte Bader und sprach die fünf Strafen für das schwächste Unterzahl-Team der WM an. “In solchen Phasen machen ihre NHL-Spieler schon den Unterschied.”

“Wir waren über weite Strecken gut dabei”, meinte Kapitän Peter Schneider. “Es haben sich dann kleine Fehler eingeschlichen. Ein paar Unachtsamkeiten, ein paar Strafen – schon passiert’s. Sie sind eine gute Mannschaft.” Nun stand die Regeneration bis zum Spiel gegen “Weltklassegegner” (Schneider) Finnland im Vordergrund. “Wir haben noch zwei Spiele und eines müssen wir gewinnen, wenn wir wirklich ins Viertelfinale wollen”, sagte Bader.

In einem vorsichtig geführten ersten Drittel erarbeitete sich die ÖEHV-Auswahl mit ihrer Paradelinie die besseren Chancen. Benjamin Nissner scheiterte im Konter nach Querpass von Peter Schneider an Tormann Philipp Grubauer (16.). Schneider traf nach Zuckerpass von Dominic Zwerger allein vor dem Tor die Scheibe nicht richtig (19.). Im selben Angriff lupfte dann auch Gregor Biber die Scheibe drüber.

Momentum kippte

Nach dem Startdrittel, in dem Österreich laut Nissner “die Zehe ins Wasser gehalten” hatte, gab es auch Tore. Ein Konter der vierten Linie mit drei WM-Debütanten brachte die Führung. Wallner lenkte den Querpass von Tim Harnisch ins kurze Kreuzeck (23.). Der Vizeweltmeister von 2023 schlug postwendend durch Reichel zurück (24.) und bekam zur Matchhälfte Oberwasser.

Der ins Tor zurückgekehrte Atte Tolvanen war zunächst noch zur Stelle. Österreich schaffte in dieser Phase jedoch kaum mehr Entlastung und war in Minute 34 zu weit weg vom Gegner: NHL-Stürmer Joshua Samanski stellte nach gelungener Kombination auf 2:1 (34.). Mit etwas Glück und Kampfgeist rettete Rot-weiß-rot den knappen Rückstand in die letzte Pause.

Gegentreffer in Unterzahl

Deutschland legte mit deutlich größerer Offensivpower im Schlussdrittel nach. Kurz vor Ablauf einer Strafe erhöhte Reichel auf 3:1 (46.), wenig später war der DEB-Doppelschlag perfekt. Von David Maiers Schlittschuh sprang der Puck über die Linie. Österreich bäumte sich noch einmal auf. 24 Sekunden nach dem 1:4 bezwang Vinzenz Rohrer Grubauer mit einem Schuss über die Schulter (49.). Zur möglichen Aufholjagd kam es nicht, weil sich Schneider im Angriff zu einem Crosscheck hinreißen ließ und Thimo Nickl eine unglückliche Spielverzögerung produzierte. Reichel schnürte im 5-gegen-3 den Hattrick (52.) und hielt damit praktisch im Alleingang die deutschen Hoffnungen auf das Viertelfinale am Leben. Die endgültige Entscheidung besorgte Alexander Ehl, der leicht ins leere Tor traf (55.).