Eisiges Duell: Die 39. Runde der win2day ICE Hockey League steht an

Von: Ivd

Bozen – Die win2day ICE Hockey League startet am Mittwoch mit der 39. Runde in den Eishockey-Januar. Im Fokus steht dabei das mit Spannung erwartete 358. Kärntner Derby zwischen dem EC-KAC und dem EC iDM Wärmepumpen VSV. Aber auch die anderen Begegnungen versprechen packende Duelle. ORF Sport+ überträgt das Highlight-Derby ab 19.00 Uhr live.

Kärntner Derby: Klagenfurt gegen Villach

In Klagenfurt trifft der Tabellendritte EC-KAC auf den viertplatzierten EC iDM Wärmepumpen VSV. Beide Teams trennt ein Abstand von sieben Punkten, doch die Formkurve zeigt klar in Richtung der “Rotjacken”. Der EC-KAC hat zuletzt acht Siege in Folge eingefahren und ist seit dem 15. November zu Hause ungeschlagen. Der VSV hingegen konnte nur zwei der letzten vier Spiele gewinnen und musste sich im letzten Derby in Klagenfurt mit 3:5 geschlagen geben. Dennoch bleibt das Team aus Villach ein ernstzunehmender Gegner, der in dieser Saison bereits elf Siege in Folge feiern konnte.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Rivalen war eine enge Partie: Der VSV behielt mit einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung die Oberhand. Ob die “Adler” ihre Negativserie in der Heidi-Horten-Arena beenden können, bleibt abzuwarten.

Weitere spannende Duelle der Runde

Moser Medical Graz99ers – HCB Südtirol Alperia

In Graz treffen die heimischen 99ers auf den Tabellenzweiten HCB Südtirol Alperia. Die Südtiroler präsentieren sich derzeit in starker Form mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen. Graz, aktuell Tabellenfünfter, konnte hingegen nur zwei der letzten fünf Partien für sich entscheiden. Die bisherigen Saisonduelle gingen knapp mit 3:2 an Bozen, das elf Punkte Vorsprung auf die Steirer hat. Die Begegnung startet um 18.30 Uhr.

Steinbach Black Wings Linz – spusu Vienna Capitals

Die Black Wings Linz empfangen die spusu Vienna Capitals in einem Duell, das für beide Mannschaften richtungsweisend ist. Die Linzer warten seit fünf Spielen auf einen Sieg und sind auf Platz sieben abgerutscht. Die Capitals, aktuell Tabellenzehnter, mussten zuletzt eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Graz hinnehmen. Die Hauptstädter haben jedoch zwei der bisherigen drei Saisonduelle für sich entschieden. Der Puck fällt ab 19.15 Uhr.

EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19

Titelverteidiger Red Bull Salzburg trifft auf Spitzenreiter Hydro Fehérvár AV19. Die Ungarn stehen mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Zweitplatzierten Bozen an der Tabellenspitze. Salzburg liegt aktuell auf Platz sechs, konnte aber acht der letzten zehn direkten Duelle gegen Fehérvár gewinnen. Trotz durchwachsener Leistungen in den vergangenen Wochen bleibt das Team von der Salzach ein ernstzunehmender Gegner. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

Olimpija Ljubljana – HC Pustertal

Im direkten Duell der Tabellennachbarn empfängt Olimpija Ljubljana den HC Pustertal. Die Slowenen rangieren auf Platz acht und haben sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenneunten aus Südtirol. Ljubljana zeigt sich aktuell in bestechender Form mit sechs Siegen aus sieben Spielen, während Pustertal nach drei Siegen zuletzt im Derby gegen Bozen unterlag. Beide bisherigen Saisonduelle gingen in die Verlängerung und endeten mit Siegen für die Slowenen. Los geht’s um 19.15 Uhr.

Migross Supermercati Asiago Hockey – HC TIWAG Innsbruck

Das Schlusslicht-Duell zwischen Asiago und Innsbruck verspricht ebenfalls Spannung. Beide Teams trennen nur ein Punkt, wobei Asiago seit 13 Spielen auf einen Sieg wartet. Innsbruck konnte zuletzt auch keine der vergangenen sieben Partien gewinnen. Alle bisherigen Saisonduelle gingen in die Verlängerung, mit Vorteil für die Tiroler. Anpfiff ist um 19.45 Uhr.

Die Spiele im Überblick:

18.30 Uhr: Moser Medical Graz99ers – HCB Südtirol Alperia (Referees: Huber A., Ofner)

19.15 Uhr: EC-KAC – EC iDM Wärmepumpen VSV (Referees: Fichtner, Smetana) – Live auf ORF Sport+

19.15 Uhr: EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 (Referees: Schauer, Zrnic)

19.15 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – spusu Vienna Capitals (Referees: Piragic, Siegel)

19.15 Uhr: Olimpija Ljubljana – HC Pustertal (Referees: Nagy, Sternat)

19.45 Uhr: Migross Supermercati Asiago Hockey – HC TIWAG Innsbruck (Referees: Groznik, Rezek)