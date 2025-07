Eiskanal in Königssee auch im Olympia-Winter nicht bereit

Von: apa

Die am Königssee für Jänner 2026 vorgesehene Olympia-Generalprobe im Kunstbahn-Rodeln fällt aus. Die im Sommer 2021 bei einem Unwetter zerstörte Bob- und Rodelbahn wird erst im Oktober 2026 fertig, nicht wie vorgesehen diesen November. Der Wiederaufbau verzögere sich, der Eiskanal könne nicht wie geplant in Betrieb genommen werden, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Auch die Skeleton-Junioren-WM und das Bob- und Skeleton-Weltcupfinale Anfang März werden nun neu vergeben.

Im Juli 2021 hatten während eines Unwetters Wassermassen Geröll und Baumstämme mitgerissen – und sich über die Bahn ergossen. Der Wiederaufbau kostet dem bayerischen Ministerrat zufolge rund 58,5 Millionen Euro. Rund 53,5 Millionen Euro kommen demnach aus dem Fonds “Aufbauhilfe 2021” von Bund und Ländern, weitere fünf Millionen Euro übernimmt der Freistaat.

Anfang des Jahres hatte eine TÜV-Überprüfung ergeben, dass neben den bereits geplanten 575 Metern im oberen Bahnbereich weitere 675 Meter Kältemittelfernleitung im unteren Bereich ebenfalls erneuert werden müssen. Die notwendigen Arbeiten hierzu können nur von wenigen Fachfirmen durchgeführt werden – derzeit stehen am Markt “nicht genügend weitere Fachkräfte für diese speziellen und hochwertigen, zusätzlichen Arbeiten zur Verfügung”, hieß es.