Eisschnelllaufrennen “Finstral Trophy” voller Erfolg

Von: ka

Klobenstein – Am Wochenende des 18. und 19. Januar stand der Kunsteisring in Klobenstein ganz im Zeichen des Eisschnelllaufs. Die 43. Ausgabe des renommierten Junior- und Neosenior-Allround-Rennens “Finstral Trophy” zog 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 11 Nationen an – darunter 21 talentierte Athleten vom Verein Ritten Sport. Das hochkarätige Rennen, das als eines der bedeutendsten internationalen Nachwuchswettbewerbe gilt, bot in sechs Alterskategorien spannende Wettkämpfe auf Distanzen zwischen 300 und 3000 Metern.

Die Wettkämpfe wurden in den Kategorien Neosenior (U23), A (U20), B (U18), C (U16), D (U14) und E (U12) ausgetragen. Dabei präsentierten sich die Athleten in Bestform, auch dank der guten Wetterbedingungen. Besonders die Sportler des Vereins Ritten Sport beeindruckten: Mit insgesamt 30 persönlichen Bestzeiten und zahlreichen Podestplätzen bewiesen sie ihr hohes Leistungsniveau.

Zu den herausragenden Leistungen gehörten die Ergebnisse in den einzelnen Kategorien: Bei den Junior E Damen holte Helen Grace Endrizzi den Sieg, gefolgt von Bianca Ghisolfi auf Platz zwei. Bei den Junior E Männern triumphierte Elias Mulser, während Florian Spornberger den dritten Platz belegte. In der Kategorie Junior D Damen sicherte sich Miriam Steiner den obersten Podestplatz, mit Mariasole Nolli auf Rang zwei. Auch in der Teamwertung konnte Ritten Sport überzeugen und belegte einen beeindruckenden zweiten Platz.

Die Trainer Nicola Mayr und Hannes Untermarzoner zeigten sich nach dem erfolgreichen Wochenende äußerst zufrieden. „Wir sind stolz auf die Vielzahl an persönlichen Bestzeiten und Podestplätzen unserer Athleten“, resümierte Mayr. Sie betonte zudem, dass diese Erfolge nicht nur die Leistungen der jungen Sportlerinnen und Sportler, sondern auch die harte Arbeit des gesamten Vereins würdigten.

Die “Finstral Trophy” hat erneut unter Beweis gestellt, warum der Eisring in Klobenstein ein zentraler Austragungsort für internationale Eisschnelllauf-Wettbewerbe ist. Organisiert wurde das Event von Ritten Sport unter der Leitung von Adelheid Ramoser, der OK-Chefin des Junioren- und Neo-Senior Weltcup-Finales sowie der Junioren-WM, die ebenfalls in Klobenstein stattfinden – das Weltcup-Finale am 1. und 2. Februar und die Junioren-WM am 7., 8. und 9. Februar.