Eisstock: Damen verteidigen Italienmeistertitel

Bruneck – Bei der Eisstock-Italienmeisterschaft hatten die Damen des EV Stegen heute das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Nach zwei Durchgängen konnten sie ihren Italienmeistertitel mit 17 Punkten dank der besseren Note von 2,370 vor dem punktegleichen EV Lana (Note 2,247) erfolgreich verteidigen. Es war der sechste Titelgewinn auf Eis der Damen des EV Stegen.

Bronze ging an den EV Moritzing (14 Punkte). Zwei Durchgänge wurden von den sechs Mannschaften im Eisstadion von Bruneck gespielt. Veranstalter der Damen-Titelkämpfe war der EV Stegen. Erstmals wurden die Mannschafts-Titelkämpfe der Damen wegen der Corona-Pandemie getrennt von jenen der Herren der Serie A ausgetragen. Lana lag acht Spielrunden lang in Führung und wurde erst in der vorletzten Spielrunde von Stegen von der Spitze verdrängt. Die Entscheidung fiel erst im letzten Spiel. Stegen und Lana trennten sich dabei 13:13 und Stegen verteidigte damit seine Führung und den Titel mit Erfolg. Beide Teams hatten vorher nur ein einziges Spiel verloren, Stegen gegen Moritzing 3:21 und Lana gegen Stegen 12:22. Am kommenden Wochenende wird im Eisstadion von Bruneck an zwei Spieltagen die Eisstock-Italienmeister-schaft der Herren de Serie A im Mannschaftsspiel ausgetragen. Am Samstag gibt es in der Brixner Eishalle den zweiten Teil der Nachwuchs-Titelkämpfe im Zielwettbewerb.

Die Jugend-Italienmeisterschaft der U16 und U14 geht dabei über die Bühne.Nachstehend der Endstand der Damen-Italienmeisterschaft nach zwei Durchgängen:

Damen: 1. Stegen/Weingut Unterberger (Annelies Huber, Marion Huber, Lena Oberleiter, Marie Hofer, Anna Hofer) 17 Punkte/Note 2,370; 2. Lana/Raika (Nadya Dezini, Franziska Knoll, Sophia Enderle, Natalie Schwarz, Helene Geier) 17/2,247; 3. Moritzing/Seiwald (Sonja Mulser, Karin Prast, Waltraud Mulser, Melanie Eder) 14; 4. SpG Niederdorf/Pichl Gsies 6/1,027; 5. Terlan/Raiffeisen I 6/0,507; 6. Terlan/Raiffeisen II 0.