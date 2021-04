EM-Ticket für Hamza und Fink

Bozen/Kiew – Frohe Kunde für Südtirols Badminton-Hoffnungen Yasmine Hamza (17) und Katharina Fink (18). Die beiden Boznerinnen, jeweils mit 15 schon Italienmeisterinnen, dürfen erstmals an der Europameisterschaft der allgemeinen Klasse teilnehmen. Für die Titelkämpfe nächste Woche in Kiew haben die beiden einen der nur 28 Startplätze im Doppel ergattert. Italien ist mit fünf Spielern am Start. Mit dabei ist auch Kevin Strobl aus Mals. Er tritt im Doppel mit Giovanni Greco an.

In der Weltrangliste sind Hamza und Fink (beide für den SSV Bozen tesseriert) derzeit auf Position 209 gereiht – auch weil beide noch wenig Weltranglistenturniere bestritten haben. Sie haben nur drei Turniere in der Wertung, obwohl die besten zehn Ergebnisse zählen. Doch weil es unter den besten europäischen Paaren Absagen gab, sind Fink/Hamza nachgerückt.

Es ist eine wichtige Erfahrung für die beiden auch im Hinblick auf die Olympiaqualifikation für 2024. In Kiew sind die Boznerinnen am Dienstag, 27. April in der ersten Runde gegen Bencisu Ercetin/Nazlican krasse Außenseiterinnen. Die Türkinnen sind die Nummer 39 der Welt.

„Ich freue mich über diese EM-Qualifikation“ sagt Trainer Csaba Hamza. Es ist eine Belohnung für die bisherigen tollen Ergebnisse.“ Fink/Hamza hatten bei der Junioren-EM im November im Doppel nur knapp eine Medaille verpasst. Hamza ist immer noch Juniorin und derzeit bei den Juniorinnen im Einzel die Nummer sieben der Welt und im Doppel sogar die Nummer 5. Die EM-Qualifikation zeigt auch, dass das Konzept der 2015 gegründeten Südtirol Badminton School (SBS) erfolgreich ist.

Die SBS – Südtirol Badminton School ist ein Elite-Förderprojekt des Landes. Ziel der SBS ist, junge Talente – vor allem der Südtiroler Badmintonvereine – zusammenzuführen und auf individueller Basis zu fördern. Rund 30 Spieler trainieren an der SBS.

Full results European Championships: https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=2A10DA8B-3B2F-4FBD-8B22-7722FA005F56