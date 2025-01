Endlich: Florian Clara gelingt erster Weltcupsieg

Von: luk

Laas – Geduld wird belohnt. Florian Clara steht mit 36 Jahren erstmals ganz oben auf dem Podium bei den Einsitzern. Nach dem ersten Lauf lag der Routinier auf Zwischenrang zwei, nur 0,11 Sekunden hinter seinem ehemaligen Partner im Doppelsitzer, Patrick Pigneter (ITA). Im zweiten Lauf fuhr Clara Bestzeit, während der Halbzeitführende Pigneter im Endklassement auf Platz sechs zurückfiel. Nach unglaublichen 68 Siegen mit Pigneter im Doppelsitzer holte sich Clara erstmals auch einen Weltcupsieg im Einsitzer. Seit einigen Jahren schon mischt der Gadertaler im Einsitzer regelmäßig vorne mit, die Weltcups 2021/2022 und 2022/2023 beendete er auf Rang vier der Gesamtwertung, in der Saison 2023/2024 wurde er Dritter der Gesamtwertung. Sein Debüt im Weltcup gab Clara in der Saison 2005/2006 im Doppelsitzer, 2006/2007 bestritt er seine ersten Weltcuprennen im Einsitzer. „Es hat ein bisschen gedauert, aber ich bin froh, dass es endlich mit einem Sieg geklappt hat. Diesmal hatte ich das Glück auf meiner Seite“, gab sich „Flo“ gewohnt bescheiden. Der wahre Sportsgeist war bei der Siegerehrung für alle sichtbar, Konkurrenten, Trainer und Wegbegleiter freuten sich über den Premierensieger Florian Clara.

Auf Platz zwei landete Vorjahressieger Daniel Gruber (ITA), Dritter wurde Michael Scheikl (AUT), der die beiden ersten Weltcups in Winterleiten (AUT) im Dezember gewonnen hatte. Scheikl führt in der Gesamtwertung mit 270 Punkten, vor Clara (230) und Alex Oberhofer (ITA/216).

Dreifachsieg der Azzurre

Im Rennen der Einsitzer Damen untermauerte Seriensiegerin Evelin Lanthaler ihre Vormachtstellung, mit Bestzeit in beiden Läufen und einer Gesamtzeit von 2.07,09 Minuten feierte die amtierende Weltmeisterin ihren 54. Weltcupsieg, vor ihren Teamkolleginnen Daniela Mittermair (+1,65 Sekunden) und Nadine Staffler (+2,01). „Der erste Lauf heute war solide, der zweiten Lauf hingegen war gut. Ich fühle mich in Form und freue mich auf die Weltmeisterschaft in zwei Wochen“, erklärte Lanthaler. In der ewigen Bestenliste liegt Lanthaler nur mehr einen Weltcupsieg hinter Ekaterina Lavrenteva (RUS/55 Siege).

Vom 17.-19. Januar stehen in Kühtai (AUT) die 25. Weltmeisterschaften im Naturbahnrodeln auf dem Programm, danach geht es mit dem Weltcup in Mariazell (AUT) am 25./26. Januar weiter.

Top-3 Einsitzer Herren

1. Florian Clara (ITA) 2.06,31 Minuten

2. Daniel Gruber (ITA) +0,41 Sekunden

3. Michael Scheikl (AUT) +0,65

Top-3 Einsitzer Damen

1. Evelin Lanthaler (ITA) 2.07,09 Minuten

2. Daniela Mittermair (ITA) +1,65 Sekunden

3. Nadine Staffler (ITA) +2,01