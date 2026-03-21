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Aus für Lilli Tagger (Archivbild)

Endstation für Lilli Tagger in zweiter Miami-Runde

Samstag, 21. März 2026 | 01:55 Uhr
Aus für Lilli Tagger (Archivbild)
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Von: apa

Für Lilli Tagger ist das WTA-1000-Turnier in Miami wie befürchtet vorbei. Die 18-jährige Osttirolerin unterlag am Freitag (Ortszeit) der klar favorisierten Tennis-Weltranglisten-Elften Jekaterina Alexandrowa aus Russland nach 1:06 Stunden mit 3:6,3:6. Tagger war wie zuletzt in Indian Wells dank einer Wildcard im Hauptbewerb dabei und hatte bei beiden Turnieren die erste Runde überstanden. Sie verbessert sich im WTA-Ranking auf eine Position um 106.

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