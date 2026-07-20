Englische Fußball-Legende Kevin Keegan (75) gestorben

Von: APA/dpa/Reuters

Fußball-Legende Kevin Keegan (75) ist tot. Der einstige englische Teamkapitän starb an den Folgen seiner Krebserkrankung im Kreise seiner Familie, wie britische Medien sowie Keegans früherer Club Newcastle United am Montag berichteten. “Wir sind tief erschüttert über die Nachricht vom Tod Kevin Keegans, einer der prägendsten, einflussreichsten und beliebtesten Persönlichkeiten in der Geschichte unseres Vereins”, erklärte der Premier-League-Klub.

“Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Kevin Keegan im Alter von 75 Jahren verstorben ist”, teilten Keegans Angehörige laut Sky News mit. Keegan galt als eine der charismatischsten Figuren des englischen Fußballs und blickte auf eine glanzvolle Spielerkarriere als Stürmer bei Liverpool, dem Hamburger SV und Newcastle zurück. Für seine Leistungen wurde er 1978 und 1979 mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet. Zwischen 1972 und 1982 erzielte er in 63 Länderspielen für England 21 Tore und führte die Mannschaft 31-mal als Kapitän aufs Feld.

Durchbruch an der Anfield Road

Sein großer Durchbruch gelang ihm 1971 mit seinem Wechsel nach Liverpool. In sechs Jahren an der Anfield Road holte Keegan drei englische Meisterschaften, den FA Cup und 1977 den Europapokal der Landesmeister. Später wechselte er ins Trainergeschäft und hauchte Newcastle Mitte der 1990er-Jahre neues Leben ein. Keegan führte den Club 1996 beinahe zur Meisterschaft und Englands Nationalteam 2000 zur EM.

Keegans Familie und Newcastle hatten bereits im Jänner bekannt gegeben, dass sich der zweimalige “Europas Fußballer des Jahres” einer Krebsbehandlung unterzog, ohne jedoch Einzelheiten zur Erkrankung zu nennen. Im Juni enthüllte Keegan, dass er an Krebs in fortgeschrittenem Stadium litt. “Kevin war mehr als nur ein legendärer Fußballer und Trainer. Für Generationen von Fans war er das schlagende Herz von Newcastle United”, teilte sein Ex-Club in einem Nachruf auf “King Kev” mit. Auch Liverpool äußerte seine Trauer um die Vereinsikone. “Sein unbezwingbarer Geist und sein bemerkenswerter Beitrag werden für immer in unsere Geschichte eingeschrieben bleiben, und sein Vermächtnis wird fortbestehen.”