Aktuelle Seite: Home > Sport > Entwarnung bei Grabher nach Rückkehr aus Cali
Keine schwere Verletzung bei Grabher

Entwarnung bei Grabher nach Rückkehr aus Cali

Dienstag, 04. November 2025 | 15:36 Uhr
Keine schwere Verletzung bei Grabher
APA/APA/UPPER AUSTRIA LADIES LINZ/MATTHIAS HAUER
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs aktuell bestplatzierte Tennisspielerin Julia Grabher hat sich nach ihrer Rückkehr aus Kolumbien wegen einer Bauchmuskelblessur ärztlich checken lassen. Ihr Coach Günter Bresnik gab am Dienstag auf APA-Anfrage Entwarnung. “Sie hat keine schwere Verletzung, sie wird halt ein, zwei Wochen Pause machen”, sagte der Niederösterreicher. Die auf Platz 91 liegende Vorarlbergerin werde dieses Jahr wohl kein Turnier mehr spielen und mit der Saisonvorbereitung beginnen.

Grabher hatte sich aus dem WTA125-Turnier im kolumbianischen Cali vor dem Viertelfinale wegen Schmerzen in der Bauchgegend aus dem Turnier zurückgezogen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Kommentare
49
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
Kommentare
42
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Kommentare
37
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Kommentare
37
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Kommentare
34
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Anzeigen
Arsenal vs Bayern München
Arsenal vs Bayern München
Wettvorhersagen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 