Erfolg und Gemeinschaft bei Ski Alpin-Winterspielen der Special Olympics Italia

Bardonecchia – Bei den Alpinen Nationalen Winterspielen der Special Olympics Italia in Bardonecchia in Piemont erreichten die 21 Athletinnen und Athleten der Vereine Sport & Friends, Sportclub Meran und GSA Grole in den Disziplinen Riesenslalom und Slalom in verschiedenen Kategorien super Ergebnisse. Sie sicherten sich dabei elf Goldmedaillen, neun Silbermedaillen, zehn Bronzemedaillen und noch zahlreiche weitere Anerkennungsmedaillen.

Die Nationalen Winterspiele der Special Olympics Italia fanden von Montag bis Donnerstag dieser Woche statt, auch Tanzen war als Demonstrationssport dabei und auch da konnten wir überzeugen. Die Alpinen Winterspiele von Special Olympics sehen in der Regel Riesenslalom, Slalom, Super-G vor, letzteres konnte aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht umgesetzt werden. Es war ein Sportereignis der ganz besonderen Art.

„Voller Emotionen und vor einer begeisternden Zuschauerkulisse feuerten sich die Athleten und Athletinnen der drei Südtiroler Vereine gegenseitig an und freuten sich über jede Medaille. Die Spiele wurden für alle anwesenden Personen, Athleten und Athletinnen, Begleiterinnen und Begleiter sowie Trainerinnen und Trainer zu einem wahren und bleibenden Gemeinschaftserlebnis“, erklärte die zufriedene Präsidentin von Special Olympics Südtirol Martha Stocker.

Einen großen Dank sprach Martha Stocker an Luise Markart, Präsidentin ASV Sport & Friends Südtirol, und all ihren Mithelferinnen und -helfern aus, die alles bestens vorbereitet und begleitet haben.

Nach den erfolgreichen Nordischen-Winterspielen in Sappada, wo die Athleten und Athletinnen der Lebenshilfe tolle Erfolge und zahlreiche Medaillen eingefahren haben, konnten nun in Bardonecchia die nationalen Winterspiele mit diesen tollen Ergebnissen und schönen Erinnerungen abgeschlossen werden.