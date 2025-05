Erfolgreiches Wochenende für Südtirols Motocross-Piloten

In Coredo im Nonstal

Von: luk

Coredo – Südtirols Motocross-Szene präsentierte sich am vergangenen Sonntag beim zweiten Lauf zur Regionalmeisterschaft, der zugleich zur Veneto-Meisterschaft zählte, in absoluter Topform. Auf der anspruchsvollen Piste in Coredo im Nonstal konnten sich die Südtiroler Piloten über insgesamt acht Podestplätze freuen.

Bereits in der Klasse 65 Cadetti sorgte Felix Tschager vom Alp-Riders Meran für den ersten Achtungserfolg und sicherte sich einen hervorragenden zweiten Platz. In der stark besetzten Kategorie 85 Junior fuhr Jakob Gampenrieder (Alp-Riders Meran) ein souveränes Rennen und belegte den ersten Platz. Matteo Benamati vom MC Arco komplettierte das starke Starterfeld mit Rang vier. Bei den 85 Senior siegte ebenfalls ein Alp-Riders-Pilot: Gabriel Hueber holte sich den Tagessieg, während Lorenz Vill (TTS) Platz sieben belegte.

In der MX2-Challenge-Klasse zeigte Matteo Brusinelli (Motor’s Sporting Leifers) eine beeindruckende Vorstellung und sicherte sich den nächsten Tagessieg. Die weiteren Südtiroler Piloten Gianluca Lira (TTS), Andreas Malfertheiner (Alp-Riders Meran), Samuel Gottardi (MC Evergreen) und Harald Buchschwenter (Ferlu Racing) platzierten sich auf den Rängen sieben, zehn, elf sowie 18.

Hannes Pfattner (Alp-Riders Meran) überzeugte in der Kategorie MX2 Rider mit einem starken vierten Rang, während Andrea Asinari (Scuderia Dolomiti) Siebter wurde. In der MX2-Expert-Klasse glänzten die Alp-Riders Meran mit Moritz Flarer als souveränem Sieger und Michael Rabensteiner auf Rang vier. Dominik Varotto (Ferlu Racing) wurde Fünfter.

Auch in den höheren Altersklassen bestätigten die Südtiroler ihre Klasse: Mario Franzoi (Ferlu Racing) gewann die Open-Veteran-Kategorie. In der Kategorie Open Superveteran holten sich Martin Niedermair und Helmuth Braun (beide MC Neumarkt) die Plätze zwei und drei. Marco Belleri und Davide Varotto (beide Ferlu Racing) erreichten die Ränge vier und acht. Norbert Lantschner (MC Evergreen) komplettierte die erfolgreiche Bilanz mit einem Sieg bei den Open Masters.