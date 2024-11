Erheblicher Verdacht auf Kreuzbandriss bei Salzburgs Konate

Von: apa

Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg muss aller Voraussicht nach länger auf seinen Topstürmer Karim Konate verzichten. Der 20-Jährige von der Elfenbeinküste zog sich am Dienstag bei Salzburgs 0:5-Pleite in der Champions League bei Bayer Leverkusen eine möglicherweise schwere Knieverletzung zu. “Es besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss”, bestätigte Salzburg-Trainer Pepijn Lijnders nach Spielende. “Das macht mich traurig und ich bin wirklich enttäuscht.”

Konate war in der 13. Minute ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen und hatte danach gestützt den Platz verlassen. “Es sieht nicht gut aus”, sagte Lijnders. Laut Angaben eines Clubsprechers sollen am Mittwoch in Salzburg weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Erst nach Ansicht der Bilder könne man Konkreteres sagen. Bewahrheiten sich die Befürchtungen, könnte die Saison für den Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit bereits zu Ende sein.