Ersatzgeschwächte Foxes unterliegen in Graz

Graz/Bozen – Der HCB Südtirol Alperia verliert gegen die Graz99ers. Das war zuletzt am 22. Februar 2022 der Fall: Seitdem hatte das Team zehn Siege in Folge eingefahren. Diese Erfolgsserie endete heute im Merkur Eisstadion, wo die Österreicher mit einem knappen 2:1-Erfolg die Oberhand behielten. Ein schwacher erster Spielabschnitt wurde den Foxes zum Verhängnis, obwohl sie im zweiten Drittel deutlich dominanter auftraten. Die Aufholjagd blieb jedoch unvollendet. Die Weiß-Roten, die mit mehreren Ausfällen in die Steiermark reisten, werden nun vom KAC eingeholt und rutschen auf den dritten Tabellenplatz ab. Am Freitag haben sie spielfrei, am Sonntag geht es auswärts beim VSV weiter (live auf TV33).

Das Spiel:

Coach Glen Hanlon musste mit mehreren Ausfällen kämpfen: Verletzungen und Erkrankungen hielten Miglioranzi, Helewka, McClure und Brunner außer Gefecht.

Nach einer frühen Chance für Marchetti in den ersten Sekunden des Spiels übernahm Graz das Kommando. In der 5. Minute erzielte Hora aus mittlerer Distanz das 1:0 für die Gastgeber, während Bailey nur wenige Minuten später einen Abpraller zum 2:0 ins Netz lenkte. Das Trainerteam der Weiß-Roten reagierte mit einem Time-Out, woraufhin die Foxes versuchten, mehr Intensität ins Spiel zu bringen. Dennoch kamen die 99ers im Powerplay dreimal gefährlich nahe an das 3:0 – Torhüter Harvey bewahrte mit einer überragenden Leistung seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand. Die beste Chance für Bozen ergab sich in der letzten Minute des ersten Drittels, doch Mantenuto fand nicht den richtigen Winkel, um Gunnarsson zu überwinden. Die Statistik mit 20 zu 7 Torschüssen nach 20 Minuten spricht eine klare Sprache über den schwierigen Auftakt der Gäste.

Im zweiten Drittel zeigte der HCB ein völlig anderes Gesicht. Gazley wurde bei einem Konter regelwidrig gestoppt, doch im anschließenden Powerplay verpassten Salinitri und Finoro nur knapp den Anschlusstreffer. In der 27. Minute gelang dann der Treffer zum 1:2: Spornbergers Schuss wurde von Halmo abgefälscht, der Abpraller landete vor Gazley, der nur noch einzuschieben brauchte. Die Weiß-Roten drängten vehement auf den Ausgleich und setzten die 99ers enorm unter Druck: Salinitri prüfte Gunnarsson nach einer schönen Einzelaktion, und Marchetti schoss aus guter Position knapp vorbei, nachdem er von Bourque bedient worden war. Graz versuchte gegen Ende des Drittels, wieder ins Spiel zu finden, doch kurz vor der Sirene war es erneut Bozen, das dem Ausgleich nahekam – Gunnarsson rettete in einem Getümmel vor seinem Tor. Auch die Schussstatistik des zweiten Drittels spiegelte die Dominanz der Foxes wider: 4 Schüsse für Graz, 15 für Bozen.

Im letzten Drittel erhielt Bozen für vier Minuten ein Überzahlspiel, konnte jedoch keine zählbaren Erfolge erzielen. Nach Ablauf der Strafe kamen die 99ers wieder gefährlich vor Harvey, wobei Roy und Gooch das 3:1 knapp verpassten, und Schiechl eine große Möglichkeit ausließ. Torwart Harvey hielt seine Mannschaft mit weiteren starken Paraden im Spiel. Im Vergleich zum zweiten Drittel wirkte Bozen jedoch weniger dynamisch, und klare Torchancen blieben aus. In der Schlussphase setzte Coach Hanlon auf einen sechsten Feldspieler, doch die 99ers verteidigten kompakt, und die Schüsse von Bradley und Bourque fanden nicht den Weg ins Tor. Mit der Schlusssirene stand es 2:1 für Graz.

Graz99ers – HCB Südtirol Alperia 2 – 1 [2-0; 0-1; 0-0]

Tore: 04:22 Frank Hora (1-0); 07:00 Casey Bailey (2-0); 26:37 Dustin Gazley (2-1)

Torschüsse: 34-31

Strafminuten: 6-4

Schiedsrichter: Huber, Ofner / Jedlicka, Konc

Zuschauer: 2.025