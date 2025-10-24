Ersatzgeschwächte ÖFB-Frauen unterliegen Tschechien 0:1

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen läuft am Dienstag in Wien einem Rückstand nach. Im Play-off-Hinspiel um den Klassenerhalt in der Liga A der Nations League unterlag die ersatzgeschwächte ÖFB-Auswahl von Teamchef Alexander Schriebl in Tschechien 0:1 (0:1). Michaela Khyrova erzielte das einzige Tor der Partie (42.).

Die Österreicherinnen waren mit einer Notbesetzung nach Uherske Hradiste im Südosten Tschechiens gereist. Das Fehlen der fünf Stützen Barbara Dunst, Lilli Purtscheller, Sarah Zadrazil, Marie-Therese Höbinger, Marina Georgieva und Torfrau Manuela Zinsberger war ein Handicap, das sich am Feld widerspiegeln sollte. Österreich, als Nummer 19 der Welt an sich in der Favoritenrolle, fand in nahezu allen Belangen schwer ins Spiel. Der Weltranglisten-31. wirkte präsenter und zielstrebiger.

Das 0:1 kurz vor der Pause hatte sich nach knappen Fehlschüssen der Gastgeberinnen bereits angekündigt. Am Ende einer Fehlerkette rutschte auch noch Laura Wienroither – bei Manchester City ohne Spielpraxis – an einem Pass vorbei. Khyrova zog auf Mariella El Sherif und überwand die Zinsberger-Vertreterin mit einem platzierten Flachschuss.

Brunnthaler mit der Ausgleichschance

Österreichs Ausbeute zur Halbzeit beschränkte sich auf Gefahrenmomente nach ruhenden Bällen. Bei einem Kopfball von Claudia Wenger nach Flanke von Annabel Schasching fehlte nicht viel (25.). Zwingende Torchancen waren auch nach dem Seitenwechsel Mangelware. Die Österreicherinnen rackerten sich ab, blieben aber trotz mehr Ballbesitz weitgehend ohne Durchschlagskraft.

Im Finish aber taten sich in Tschechiens Abwehr Löcher auf. HSV-Legionärin Melanie Brunnthaler setzte mit ihrem Kopfball nach Flanke von Viktoria Pinther die größte Ausgleichschance daneben (79.). Und auch Maria Plattner fehlte nach etwas Ballglück die Effizienz vor dem Tor (82.). Auf der Gegenseite traf Khyrova mit einem Freistoß die Latte, Eva Bartonova setzte den Nachschuss über das leere Tor (85.).

Von den jüngsten neun Länderspielen hat das ÖFB-Team nur zwei – jeweils 1:0 gegen Schottland – gewonnen. Das Rückspiel um den Verbleib in der höchsten Nations-League-Stufe folgt am Dienstag (18.00 Uhr) in der Generali Arena. Auf den Gewinner wartet in der WM-Qualifikation ein vermeintlich leichterer Weg.