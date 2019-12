Erste Bank Eishockey-Liga kurz vor heißen Phase

Mit der 31. Runde der Erste Bank Eishockey Liga wird am 26. Dezember die heiße Jahres-Endphase eröffnet. Im Zwei-Tages-Rhythmus kämpfen die Teams um wichtige Punkte. Die Ausgangssituation könnte kaum enger sein. Die Moser Medical Graz99ers duellieren sich mit dem EC Panaceo VSV um den Anschluss an die Top-5. Im Duell zwischen den Liwest Black Wings Linz und dem HC Orli Znojmo treffen zwei Teams aufeinander, die aktuell knapp über dem roten Strich stehen.

Erste Bank EIshockey Liga, 31. Runde:

Do., 26.12.2019 17:30 Uhr EHC Liwest Black Wings Linz – HC Orli Znojmo

Do., 26.12.2019 17:30 Uhr HC TWK Innsbruck ‘Die Haie’ – Dornbirn Bulldogs

Do., 26.12.2019 17:30 Uhr EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia

Do., 26.12.2019 17:30 Uhr Moser Medical Graz99ers – EC Panaceo VSV | Live auf Sky Sport Austria

Do., 26.12.2019 19:15 Uhr Hydro Fehervar AV 19 – spusu Vienna Capitals

Fakten zur 31. Runde:

Das Top-5-Verfolger-Duell zwischen den 99ers und dem EC Panaceo VSV wird live auf Sky Sport Austria übertragen.

Zwischen Rang zwei und Rang fünf liegt lediglich ein Punkt.

Beim Duell Black Wings vs. Znojmo treffen zwei Teams, die knapp über dem roten Strich stehen, aufeinander.

Die Caps bestreiten gegen Hydro Fehervar AV19 ihr 500. Auswärtsspiel in der Erste Bank Eishockey Liga.

Der EC-KAC bleibt am Stefanitag spielfrei.

Do., 26.12.2019 17:30 Uhr EHC Liwest Black Wings Linz – HC Orli Znojmo

Referees: BERNEKER, STOLC, Kontschieder, Pardatscher

Während die Black Wings ihre vergangen zwei Spiele verloren, kommt Znojmo mit zwei Siegen im Gepäck nach Linz.

Aktuell stehen beide Teams über dem roten Strich. Znojmo hat allerdings lediglich vier Punkte Guthaben, Linz gar nur drei.

Die Black Wings erhielten in den vergangenen fünf Spielen 25 Gegentore.

Die beiden Teams treffen zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander. In den ersten beiden Duellen ging es jeweils beim Stand von 3:3 in die Verlängerung, wo Znojmo das bessere Ende hatte.

Znojmo entschied bislang 31 von 53 Duellen mit Linz in der Erste Bank Eishockey Liga für sich.

Während Linz das erfolgreichste Team im Powerplay in der Liga ist, ist Znojmo das effizienteste Team vor dem Tor.

Ob Raphael Wolf die Black Wings in der Defensive wieder unterstützen kann ist noch ungewiss.

Do., 26.12.2019 17:30 Uhr HC TWK Innsbruck ‘Die Haie’ – Dornbirn Bulldogs

Referees: KOPETZ, NIKOLIC K., Sparer, Tschrepitsch

Das Duell HC TWK Innsbruck gegen Dornbirn Bulldogs ist das Aufeinandertreffen zwischen dem zehntplatzierten Team und dem elftplatzierten Team.

Während Dornbirn seit sechs Spielen punktelos ist, konnte Innsbruck zwei der letzten drei Spiele gewinnen.

Innsbruck ist die einzige Mannschaft, die sich in dieser Saison bereits zweimal gegen Dornbirn geschlagen geben musste.

Diese beiden Teams bestreiten ihr 39. Duell in der Erste Bank Eishockey Liga. Dornbirn konnte bislang 21 Siege gegen die Haie feiern.

Dornbirn und Innsbruck sind die einzigen beiden Teams, die in dieser Saison schon mehr als 100 Gegentore kassierten.

Bei den Haien fallen Thomas Vallant und Florian Pedevilla weiterhin aus.

Do., 26.12.2019 17:30 Uhr EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia

Referees: SIEGEL, ZRNIC, Riecken, Seewald

Der EC Red Bull Salzburg bestätigte kurz vor Weihnachten die Tabellenführung und wird in jedem Fall auch nach der 31. Runde an der Spitze bleiben.

Der HCB Südtirol Alperia hat in dieser Saison bereits eine Berg- und Talfahrt hinter sich.Nach dem die Südtiroler bis Ende November die Top-5 nach oben kletterten, konnten sie in den letzten sechs Begegnungen lediglich fünf Punkte sammeln und fielen wieder auf den sechsten Platz zurück.

Die Salzburger wehrten mit drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen jedwede Angriffe auf die Tabellenspitze ab und haben wieder ein Guthaben auf die ersten beiden Verfolger von fünf Punkten.

In den ersten beiden Duellen setzte sich jeweils das Auswärtsteam durch.

Diese beiden Teams treffen in der Geschichte der Erste Bank Eishockey Liga zum 47. Mal aufeinander. 27 Mal setzten sich die Red Bulls durch.

Coach Clayton Beddoes muss auf Patrick Wiercioch, der mit Team Canada in Davos beim Spengler Cup im Einsatz ist, verzichten. Der Einsatz von Sebastien Sylvestre für das Match vom Stephanstag ist noch verfrüht, gute Chancen hingegen bestehen für die Rückkehr ins Team von Brett Flemming.

Do., 26.12.2019 17:30 Uhr Moser Medical Graz99ers – EC Panaceo VSV | Live auf Sky Sport Austria

Referees: GRUBER, PIRAGIC, Bärnthaler, Zgonc

Die Moser Medical Graz99ers und der EC Panaceo VSV sind aktuell punktegleich auf dem achten bzw. siebenten Platz.

Der Sieger dieser Begegnung könnte sich wieder in unmittelbare Schlagdistanz zur Top-5 bringen.

Die 99ers konnten vor Weihnachten noch einmal ordentlich Boden gutmachen – sie gewannen vier der letzten fünf Begegnungen.

Der EC Panaceo VSV gewann sein letztes Spiel vor Weihnachten, konnte im Dezember aber lediglich drei von acht Spielen für sich entscheiden.

Der VSV gewann bisher beide Saisonduelle mit den Grazern. Den 99ers gelang in dieser Saison noch kein Treffer gegen die Villacher.

Jerry Pollastrone erzielte in den bisherigen Duellen mit den 99ers drei Tore.

Die 99ers halten bei 399 Siegen in der Erste Bank Eishockey Liga. Bei einem Erfolg gegen Villach würden sie ihren 400er feiern.

Stürmer Patrick Spannring kehrt aus privaten Gründen zurück in seine Heimat Vorarlberg und wird im Derby gegen den KAC am 30. Dezember sein letztes Spiel für die „Adler“ bestreiten.

Do., 26.12.2019 19:15 Uhr Hydro Fehervar AV 19 – spusu Vienna Capitals

Referees: OFNER; STERNAT, Bedynek, Nedeljkovic

Die Caps bestreiten gegen Hydro Fehervar AV19 ihr 500. Auswärtsspiel in der Erste Bank Eishockey Liga.

Die spusu Vienna Capitals verpassten kurz vor Weihnachten die Chance auf die Tabellenführung.

Fehérvár AV19 gewann drei der letzten vier Spiele vor Weihnachten und fand damit wieder den Anschluss an das Tabellenmittelfeld.

In den ersten beiden Saisonduellen dieser beiden Teams setze sich jeweils das Heimteam durch.

In den letzten acht Duellen konnte nur ein einziges Mal das Auswärtsteam feiern.

Die beiden Teams stehen sich zum 72. Mal in der Geschichte der Erste Bank Eishockey Liga gegenüber. Wien entschied 51 Duelle für sich.